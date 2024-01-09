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Блогер-уклонист в прямом эфире пытался через реку сбежать в Венгрию

9 января 2024 09:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Блогер-уклонист в прямом эфире пытался через реку сбежать в Венгрию
Пограничник разведываю ситуацию на границе. Фото: ГПСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На Закарпатье блогер-уклонист в прямом эфире пытался пересечь реку Тиса, чтобы незаконно добраться до Венгрии. Однако ему помешала холодная вода, страх перед смертью и пограничники.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Как уклонист пытался сбежать в Венгрию через реку в прямом эфире

Пограничники рассказали, чтобы добраться до Венгрии, "стример" в Закарпатье выбрал маршрут, который пролегал через реку. Однако ему помешала очень холодная вода и пограничники.

"Воплотить план в жизнь помешал страх перед гибелью. Да и пограничники не смогли оставить отчаяние наедине со стихией. Административная ответственность несет все же меньшую угрозу", — говорится в сообщении.

Сам уклонист рассказал, что проснулся утром, сел на велосипед, помолился и решил ехать к венгерской границе, чтобы попытаться его пересечь.

"Я пытался плыть через Тису, но это нереально. Я отплыл метр максимум и потом начал грести назад к берегу. Там большое течение, большая глубина и очень холодная вода", — говорит мужчина, пытавшийся бежать в Венгрию.

Напомним, недавно уклонист от мобилизации показал в соцсети TikTok, как сбежал из Украины в Румынию. По его словам, он переплыл реку Тиса. Парень родом из Закарпатья.

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