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Во Львовской области во второй раз задержали организатора переправки уклонистов через госграницу

10 января 2024 14:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области во второй раз задержали организатора переправки уклонистов через госграницу
Пограничники и задержанный фигурант. Фото: ГПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области во второй раз задержали горе-бизнесмена, занимавшегося переправкой лиц через границу. Фигуранта взяли под стражу с залогом более 1,2 млн грн.

Об этом сообщает ГПСУ.

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"Местный житель Львовской области до полномасштабного вторжения пытался перевезти в ЕС две группы иностранцев, за что и был осужден", — говорится в сообщении.

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Задержанный фигурант. Фото: ГПСУ

В ГПСУ рассказали, что пограничники задержали его за попытку незаконной переправки четырех мужчин в Польшу.

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Задержанный фигурант. Фото: ГПСУ

Следователи объявили ему подозрение. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 1,2 млн гривен.

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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, пограничники Госпогранслужбы задержали организатора сделки, который переправлял уклонистов в Румынию. За свои услуги он взял 13 тысяч евро.

Также мы писали, что на Закарпатье заблокировали очередную схему уклонения от мобилизации. Правоохранители задержали одного из членов военно-врачебной комиссии, который продавал заключения о непригодности к военной службе

Добавим, Служба безопасности Украины разоблачила три новые схемы незаконного выезда мужчин за границу. Одним из организаторов был экс-советник главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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