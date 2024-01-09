Прикордонники затримали організатора оборудки, який переправляв ухилянтів до Румунії

Затримання ухилянтів та організатора оборудки. Фото: ДПСУ

Прикордонники Держприкордонслужби затримали організатора оборудки, який переправляв ухилянтів до Румунії. За свої послуги він взяв 13 тисяч євро.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Як повідомляється, неподалік від кордону з Румунією прикордонники зупинили дві автівки, в одній з яких перебував організатор оборудки, який переправляв людей через кордон, та двоє його "клієнтів".

Затримані ухилянти. Джерело: ДПСУ

За словами прикордонників, далі ухилянти мали пересісти в іншу автівку, яка мала підвезти до межі кордону. За такий засіб перетнути кордон вони заплатили за двох 13 тисяч євро.

Затримані ухилянти. Джерело: ДПСУ

Всю групу затримали прикордонники. Організатор такої оборудки постане перед судом.

Нагадаємо, що раніше у Чернігівській області, на річці Десна, українські прикордонники виявили російський понтонний міст, який прибило до берега річки.

Натомість в Одеській області ДПСУ затримала групу ухилянтів, які хотіли втекти до Придністров'я.