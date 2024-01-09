Прикордонники затримали організатора оборудки, який переправляв ухилянтів до Румунії
Прикордонники Держприкордонслужби затримали організатора оборудки, який переправляв ухилянтів до Румунії. За свої послуги він взяв 13 тисяч євро.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
ДПСУ затримали ухилянтів
Як повідомляється, неподалік від кордону з Румунією прикордонники зупинили дві автівки, в одній з яких перебував організатор оборудки, який переправляв людей через кордон, та двоє його "клієнтів".
За словами прикордонників, далі ухилянти мали пересісти в іншу автівку, яка мала підвезти до межі кордону. За такий засіб перетнути кордон вони заплатили за двох 13 тисяч євро.
Всю групу затримали прикордонники. Організатор такої оборудки постане перед судом.
Нагадаємо, що раніше у Чернігівській області, на річці Десна, українські прикордонники виявили російський понтонний міст, який прибило до берега річки.
Натомість в Одеській області ДПСУ затримала групу ухилянтів, які хотіли втекти до Придністров'я.
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