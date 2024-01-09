Пограничники задержали махинатора, который переправлял уклонистов в Румынию

Задержание уклонистов и махинатора. Фото: ГПСУ

Пограничники Госпогранслужбы задержали махинатора, который переправлял уклонистов в Румынию. За свои услуги он взял 13 тысяч евро.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Как сообщается, недалеко от границы с Румынией пограничники остановили два автомобиля, в одном из которых находился махинатор, переправлявший людей через границу, и двое его "клиентов".

Задержанные уклонисты. Источник: ГНСУ

По словам пограничников, дальше уклоняли должны были пересесть в другой автомобиль, который должен был подвезти к границе границы. За такое средство пересечь границу они заплатили за двух 13 тысяч евро.

Задержанные уклонисты. Источник: ГНСУ

Всю группу задержали пограничники. Организатор такой махинации предстанет перед судом.

Напомним, что ранее в Черниговской области, на реке Десна, украинские пограничники обнаружили российский понтонный мост, прибивший к берегу реки.

В то же время в Одесской области ГПСУ задержала группу уклонистов, которые хотели бежать в Приднестровье.