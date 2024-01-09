Ексрадник Януковича організував схеми з переправлення ухилянтів за кордон — деталі від СБУ

Викриття учасників злочинної схеми. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила три нові схеми щодо незаконного виїзду чоловіків за кордон. Одним із організаторів був ексрадник глави адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Зазначається, що завдяки комплексним заходам в різних регіонах України було затримано організаторів такої схеми.

Викриття учасників злочинної схеми. Фото: СБУ

"Серед них — колишній радник глави адміністрації Януковича та посадовець військово-лікарської комісії, які з кожного ухилянта заробляли до 10 тис. доларів США. За гроші фігуранти сприяли втечі потенційним призовникам за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів або на підставі підроблених документів", — йдеться у повідомленні.

Ліквідація такої схеми у Києві

Тому у Києві нейтралізували злочинну групу, яка займалася вивезенням ухилянтів до країн Європейського Союзу під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень.

Головою угруповання був житель Києва, який з 2012 року та до початку 2014 був радником глави адміністрації Януковича.

"Для реалізації схеми експосадовець оформлював своїх клієнтів на підконтрольну компанію-перевізника та реєстрував їх у системі "Шлях" як водіїв закордонних рейсів", — додали у повідомленні.

Посвідчення ексрадника Януковича. Фото: СБУ

Злочинні дії на Закарпатті

Своєю чергою у Закарпатській області було викрито чиновника місцевої ВЛК, який займався продажем фіктивних медичних висновників для ухилянтів щодо непридатності до служби через стан здоров'я.

Викриття учасників злочинної схеми. Фото: СБУ

В майбутньому чоловіки, які були клієнтами зловмисника, хотіли виїхати за межі нашої держави під виглядом "списаних" з військового обліку.

Проте правоохоронці затримали чиновника ВЛК під час того, як йому передавали частину хабаря.

Незаконне переправлення ухилянтів за кордон у Тернопільській області

Водночас у Тернопільській області військовій контррозвідці СБУ вдалося ліквідували ще одну схему нелегального перетину кордону.

Викриття учасників злочинної схеми. Фото: СБУ

"До його організації причетна волонтерка місцевого благодійного фонду та один із мешканців регіону. За грошову "винагороду" вони довозили ухилянтів до кордону з європейською країною, а далі показували їм обхідні маршрути лісовими стежками", — зазначили у повідомленні.

Проте співробітники СБУ затримали обох зловмисників під час того, як вони намагалися незаконно переправити за кордон декількох ухилянтів.

У відомстві додали, що організатори таких оборудок та їхні спільники можуть отримати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали шістьох громадян України, які мали намір незаконно потрапити до Молдови. За сумнівний маршрут "втікачі" заплатили 5 тисяч доларів.