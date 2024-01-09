Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Ексрадник Януковича організував схеми з переправлення ухилянтів за кордон — деталі від СБУ arrow

Ексрадник Януковича організував схеми з переправлення ухилянтів за кордон — деталі від СБУ

9 січня 2024 12:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ексрадник Януковича організував схеми з переправлення ухилянтів за кордон — деталі від СБУ
Викриття учасників злочинної схеми. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Служба безпеки України викрила три нові схеми щодо незаконного виїзду чоловіків за кордон. Одним із організаторів був ексрадник глави адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Читайте також:

Викриття злочинних схем в Україні

Зазначається, що завдяки комплексним заходам в різних регіонах України було затримано організаторів такої схеми. 

ексрадник Януковича організував незаконне переправлення ухилянтів
Викриття учасників злочинної схеми. Фото: СБУ

"Серед них — колишній радник глави адміністрації Януковича та посадовець військово-лікарської комісії, які з кожного ухилянта заробляли до 10 тис. доларів США. За гроші фігуранти сприяли втечі потенційним призовникам за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів або на підставі підроблених документів", — йдеться у повідомленні.

Ліквідація такої схеми у Києві

Тому у Києві нейтралізували злочинну групу, яка займалася вивезенням ухилянтів до країн Європейського Союзу під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень. 

Головою угруповання був житель Києва, який з 2012 року та до початку 2014 був радником глави адміністрації Януковича. 

"Для реалізації схеми експосадовець оформлював своїх клієнтів на підконтрольну компанію-перевізника та реєстрував їх у системі "Шлях" як водіїв закордонних рейсів", — додали у повідомленні.

ексрадник Януковича організував незаконне переправлення ухилянтів
Посвідчення ексрадника Януковича. Фото: СБУ

Злочинні дії на Закарпатті

Своєю чергою у Закарпатській області було викрито чиновника місцевої ВЛК, який займався продажем фіктивних медичних висновників для ухилянтів щодо непридатності до служби через стан здоров'я. 

ексрадник Януковича організував незаконне переправлення ухилянтів
Викриття учасників злочинної схеми. Фото: СБУ

В майбутньому чоловіки, які були клієнтами зловмисника, хотіли виїхати за межі нашої держави під виглядом "списаних" з військового обліку. 

Проте правоохоронці затримали чиновника ВЛК під час того, як йому передавали частину хабаря.

Незаконне переправлення ухилянтів за кордон у Тернопільській області

Водночас у Тернопільській області військовій контррозвідці СБУ вдалося ліквідували ще одну схему нелегального перетину кордону.  

ексрадник Януковича організував незаконне переправлення ухилянтів
Викриття учасників злочинної схеми. Фото: СБУ

"До його організації причетна волонтерка місцевого благодійного фонду та один із мешканців регіону. За грошову "винагороду" вони довозили ухилянтів до кордону з європейською країною, а далі показували їм обхідні маршрути лісовими стежками", — зазначили у повідомленні.

Проте співробітники СБУ затримали обох зловмисників під час того, як вони намагалися незаконно переправити за кордон декількох ухилянтів. 

У відомстві додали, що організатори таких оборудок та їхні спільники можуть отримати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, раніше прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали шістьох громадян України, які мали намір незаконно потрапити до Молдови. За сумнівний маршрут "втікачі" заплатили 5 тисяч доларів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі