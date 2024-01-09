Экс-советник Януковича организовал схемы по переправке уклонистов за границу — детали от СБУ

Разоблачение участников преступной схемы. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила три новые схемы по незаконному выезду мужчин за границу. Одним из организаторов был экс-советник главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что благодаря комплексным мероприятиям в разных регионах Украины были задержаны организаторы такой схемы.

Разоблачение участников преступной схемы. Фото: СБУ

"Среди них — бывший советник главы администрации Януковича и чиновник военно-врачебной комиссии, которые с каждого уклониста зарабатывали до 10 тыс. долларов США. За деньги фигуранты способствовали побегу потенциальным призывникам за границу в обход контрольно-пропускных пунктов или на основании поддельных документов", — говорится в сообщении.

Ликвидация такой схемы в Киеве

Поэтому в Киеве нейтрализовали преступную группу, которая занималась вывозом уклонистов в страны Европейского Союза под видом водителей международных пассажирских перевозок.

Главой группировки был житель Киева, который с 2012 года и до начала 2014 года был советником главы администрации Януковича.

"Для реализации схемы экс-чиновник оформлял своих клиентов на подконтрольную компанию-перевозчика и регистрировал их в системе "Шлях" как водителей зарубежных рейсов", — добавили в сообщении.

Удостоверение экс-советника Януковича. Фото: СБУ

Преступные действия на Закарпатье

В свою очередь в Закарпатской области был разоблачен чиновник местной ВВК, который занимался продажей фиктивных медицинских заключителей для уклонистов по поводу непригодности к службе из-за состояния здоровья.

Разоблачение участников преступной схемы. Фото: СБУ

В будущем мужчины, которые были клиентами злоумышленника, хотели уехать за пределы нашего государства под видом "списанных" по военному учету.

Однако стражи порядка задержали чиновника ВВК во время того, как ему передавали часть взятки.

Незаконная переправка уклонистов за границу в Тернопольской области

В то же время в Тернопольской области военной контрразведке СБУ удалось ликвидировать еще одну схему нелегального пересечения границы.

Разоблачение участников преступной схемы. Фото: СБУ

"К его организации причастна волонтер местного благотворительного фонда и один из жителей региона. За денежное "вознаграждение" они довозили уклонистов до границы с европейской страной, а дальше показывали им обходные маршруты по лесным тропам", — отметили в сообщении.

Тем не менее, сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников во время того, как они пытались незаконно переправить за границу нескольких уклонистов.

В ведомстве добавили, что организаторы таких сделок и их сообщники могут получить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали шестерых граждан Украины, которые хотели незаконно попасть в Молдову. За сомнительный маршрут "беглецы" заплатили 5 тысяч долларов.