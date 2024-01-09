На Закарпатті затримали лікаря, який продавав висновки про непридатність до військової служби

Правоохоронці в кабінеті лікаря. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

На Закарпатті заблокували чергову схему ухилення від мобілізації. Правоохоронці затримали одного з членів військово-лікарської комісії, який продавав висновки про непридатність до військової служби.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

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Схема ухилення від мобілізації

"Співробітники Ужгородського районного управління поліції у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань та СБУ, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, викрили чергову схему ухилення від мобілізації", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та затриманий лікар. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Правоохоронці з'ясували, що до організації незаконної діяльності причетний лікар-психіатр однієї з районних лікарень Ужгородщини. Він був членом військово-лікарської комісії. Фігурант шукав чоловіків, які підлягають загальній мобілізації, та пропонував їм за гроші виготовити висновок про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Свої "послуги" він оцінив у 2 тисячі доларів.

Лікаря затримали в ході контролю за вчиненням злочину, а саме під час отримання 1 тисячі доларів США.

Як покарають фігуранта

Посадовцю повідомили підозру за фактом одержання хабаря службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

До того ж щодо нього обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі у справі триває слідство.

За скоєне фігуранту загрожує до 10 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Допис поліції Закарпатської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила три нові схеми щодо незаконного виїзду чоловіків за кордон. Одним із організаторів був ексрадник глави адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича.

Також ми писали, що на Закарпатті блогер-ухилянт в прямому ефірі намагався перетнути річку Тиса, аби незаконно дістатись до Угорщини. Однак йому завадила холодна вода, страх перед смертю та прикордонники.