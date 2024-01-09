Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow На Закарпатье задержали врача, который продавал заключения о непригодности к военной службе arrow

На Закарпатье задержали врача, который продавал заключения о непригодности к военной службе

9 января 2024 14:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Закарпатье задержали врача, который продавал заключения о непригодности к военной службе
Правоохранители в кабинете врача. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На Закарпатье заблокировали очередную схему уклонения от мобилизации. Правоохранители задержали одного из членов военно-врачебной комиссии, который продавал заключения о непригодности к военной службе

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Читайте также:

Схема уклонения от мобилизации

"Сотрудники Ужгородского районного управления полиции в сотрудничестве с оперативниками Управления стратегических расследований и СБУ, под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры, разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации", — говорится в сообщении.

null
Правоохранители и задержанный врач. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Правоохранители выяснили, что к организации незаконной деятельности причастен врач-психиатр одной из районных больниц Ужгородщины. Он был членом военно-врачебной комиссии. Фигурант искал мужчин, которые подлежат всеобщей мобилизации, и предлагал им за деньги сделать заключение о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета. Свои "услуги" он оценил в 2 тысячи долларов.

Врача задержали в ходе контроля за совершением преступления, а именно при получении 1 тысячи долларов США.

Как накажут фигуранта

Чиновнику сообщили подозрение по факту получения взятки должностным лицом, которое занимает особо ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

К тому же относительно него избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Сейчас по делу продолжается следствие.

За совершенное фигуранту грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

null
Пост полиции Закарпатской области. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила три новые схемы по незаконному выезду мужчин за границу. Одним из организаторов был экс-советник главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Также мы писали, что на Закарпатье блогер-уклонист в прямом эфире пытался пересечь реку Тиса, чтобы незаконно добраться до Венгрии. Однако ему помешала холодная вода, страх перед смертью и пограничники.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме