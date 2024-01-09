На Закарпатье задержали врача, который продавал заключения о непригодности к военной службе

Правоохранители в кабинете врача. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

На Закарпатье заблокировали очередную схему уклонения от мобилизации. Правоохранители задержали одного из членов военно-врачебной комиссии, который продавал заключения о непригодности к военной службе

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

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Схема уклонения от мобилизации

"Сотрудники Ужгородского районного управления полиции в сотрудничестве с оперативниками Управления стратегических расследований и СБУ, под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры, разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации", — говорится в сообщении.

Правоохранители и задержанный врач. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Правоохранители выяснили, что к организации незаконной деятельности причастен врач-психиатр одной из районных больниц Ужгородщины. Он был членом военно-врачебной комиссии. Фигурант искал мужчин, которые подлежат всеобщей мобилизации, и предлагал им за деньги сделать заключение о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета. Свои "услуги" он оценил в 2 тысячи долларов.

Врача задержали в ходе контроля за совершением преступления, а именно при получении 1 тысячи долларов США.

Как накажут фигуранта

Чиновнику сообщили подозрение по факту получения взятки должностным лицом, которое занимает особо ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

К тому же относительно него избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Сейчас по делу продолжается следствие.

За совершенное фигуранту грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Пост полиции Закарпатской области. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила три новые схемы по незаконному выезду мужчин за границу. Одним из организаторов был экс-советник главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Также мы писали, что на Закарпатье блогер-уклонист в прямом эфире пытался пересечь реку Тиса, чтобы незаконно добраться до Венгрии. Однако ему помешала холодная вода, страх перед смертью и пограничники.