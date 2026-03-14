Головна Армія Третій армійський корпус відзначає річницю створення

Третій армійський корпус відзначає річницю створення

Дата публікації: 14 березня 2026 13:37
Андрій Білецький. Фото: t.me/ab3army

Третій армійський корпус 14 березня відзначає першу річницю з дня створення. Командир корпусу Андрій Білецький згадав бойовий шлях підрозділу. Він розповів про перші бої у Харкові.

Як повідомляє Новини.LIVE, про заявили в Третьому армійському корпусі. 

У цей день Андрій Білецький оприлюднив відеозвернення, в якому наголосив, що 14 березня 2014 року "Чорний корпус" дав перший переможний бій російським силам на вулиці Римарській у Харкові. За його словами, саме цей епізод став символічною відправною точкою для формування бойового ядра, з якого згодом виросли добре відомі українські підрозділи. Зокрема, йдеться про створення на основі того самого ядра "Азову", Третьої окремої штурмової бригади та нинішнього Третього армійського корпусу.

За словами командира, сьогодні корпус не лише виконує бойові завдання на передовій, а й утримує найдовшу смугу фронту та будує нову українську армію. 

"Рік тому був виданий перший командирський наказ по корпусу в складі Сухопутних військ. Ми першими серед всіх створених корпусів зайняли свою смугу. Вона перша за протяжністю та одна з найінтенсивніших по бойовим діям", — сказав Білецький. 

Він поділився, що рік тому головне завдання, яке він ставив перед собою — зробити всі бригади корпусу такими ж ефективними, як Третя штурмова бригада. За його словами, цей рік показав, якщо бригади застосовувати розумно і в них панує порядок, немає хаосу та корупції, то всі воюють добре: і добровольці, і мобілізовані, і ті, хто повернулись з СЗЧ. 

Що відомо про Третій армійський корпус

Третій армійський корпус — загальновійськове оперативно-тактичне об'єднання оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних сил України. 

Формування корпусу стало частиною ширшого переходу української армії до корпусної системи управління. Ця модель дозволяє ефективніше керувати великими угрупованнями військ на конкретних ділянках фронту.

За словами командира корпусу Андрія Білецького, вже влітку 2025 року Третій армійський корпус отримав близько 150 кілометрів смуги відповідальності — це приблизно 12% усієї лінії фронту.

Зараз корпус бере участь у бойових діях на Боровському та Лиманському напрямках. В серпні 2025 року підрозділам корпусу вдалося стримати наступ російських військових. Також разом з підрозділами ГУР вибили російські війська з Новомихайлівки у Донецькій області. 

Зазначимо, раніше Білецький розкрив успіхи Третього армійського корпусу на Донбасі. За його словами, попри значну чисельну перевагу ворога, підрозділи дають ефективну відсіч.

Крім того, під час важкої ситуації зі світлом внаслідок обстрілів РФ, Третій армійський корпус відкрив пункти обігріву в Харкові. Там кажуть, що така ініціатива — продовження проєкту, який запустили колишні бійці Трійки для підтримки киян у столиці.

війна в Україні Андрій Білецький Третя штурмова бригада
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
