Україна
Головна Армія Зеленський показав важкі бої на фронті — щемливі кадри

Зеленський показав важкі бої на фронті — щемливі кадри

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 11:54
Війна в Україні — Зеленський показав кадри військових на фронті
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 22 серпня, вже 1276-й день повномасштабної війни. Україна стоїть у війні проти Росії за свою незалежність довше, ніж будь-хто у світі очікував.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у Teelgram та показав кадри українських військових з фронту. 

Читайте також:

Робота українських військових на фронті

Зеленський наголосив, що Україна вже 1276-й день тримає оборону і це — результат патріотизму та ефективності наших людей. Результат наших воїнів, які героїчно б'ються заради нашої держави та знищують окупанта. Президент висловив вдячність кожному й кожній у всіх наших Силах оборони та безпеки за силу, яку військові дають Україні та за кожен результат. 

ЗСУ відбивають наступи РФ
Українські військові на фронті. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Українські військові на фронті
Українські військові на фронті. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Яка ситуація на фронті 22 серпня
Українські військові на фронті. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Військові стріляють на фронті
Українські військові на фронті. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Бійці на фронті
Українські військові на фронті. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ситуація на фронті зараз, 22 серпня
Українські військові на фронті. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Скільки днів триває війна в Україні
Українські військові на фронті. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ситуація на фронті 22 серпня
Українські військові на фронті. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Військові на фронті
Українські військові на фронті. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Українські військові
Українські військові на фронті. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Безумовно, сильна та розвинена українська армія — це найнадійніша безпека для наших людей. Але нам потрібні сильні гарантії безпеки від усіх, хто прагне миру. Щодня разом зі США, Європою та всіма нашими партнерами працюємо над гарантуванням безпеки", — підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, Україна обов'язково має досягнути своїх завдань. І завдання справедливі: захистити життя, захистити незалежність і досягти достойного миру для України.

Нагадаємо, раніше Генштаб розкрив втрати РФ на Добропільському напрямку. З 4 серпня окупанти втратили багато особового складу та військової техніки. 

Також ми повідомляли, що ЗСУ повернули більшу частину села Товсте на Донеччині. Військові підняли в населеному пункті український прапор.

Володимир Зеленський військові війна в Україні Росія бій фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
