Війна в Україні — Зеленський показав кадри військових на фронті

Зеленський показав важкі бої на фронті — щемливі кадри
Сьогодні, 22 серпня, вже 1276-й день повномасштабної війни. Україна стоїть у війні проти Росії за свою незалежність довше, ніж будь-хто у світі очікував.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський у Teelgram та показав кадри українських військових з фронту.
Робота українських військових на фронті
Зеленський наголосив, що Україна вже 1276-й день тримає оборону і це — результат патріотизму та ефективності наших людей. Результат наших воїнів, які героїчно б'ються заради нашої держави та знищують окупанта. Президент висловив вдячність кожному й кожній у всіх наших Силах оборони та безпеки за силу, яку військові дають Україні та за кожен результат.
"Безумовно, сильна та розвинена українська армія — це найнадійніша безпека для наших людей. Але нам потрібні сильні гарантії безпеки від усіх, хто прагне миру. Щодня разом зі США, Європою та всіма нашими партнерами працюємо над гарантуванням безпеки", — підкреслив глава держави.
За словами Зеленського, Україна обов'язково має досягнути своїх завдань. І завдання справедливі: захистити життя, захистити незалежність і досягти достойного миру для України.
