Головна Армія Генштаб розкрив втрати РФ на Добропільському напрямку

Генштаб розкрив втрати РФ на Добропільському напрямку

Дата публікації: 21 серпня 2025 11:49
Добропільський напрямок — Генштаб назвав втрати РФ за останні дні
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони надалі тримають оборону та проводять стабілізаційні заходи на Добропільському напрямку. Внаслідок злагодженої роботи наших військових ворог зазнає суттєвих втрат в особовому складі та техніці.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ 21 серпня.

Читайте також:

Яка ситуацію поблизу Добропілля зараз 

У Генштабі розповіли, що в результаті активних спільних дій частин і підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", окупанти зазнають суттєвих втрат.

Так, лише за три останні доби безповоротні втрати російських окупантів склали 206 осіб (загалом з початку операції, 4 серпня — 1116 осіб), санітарні втрати — 73 особи (загалом — 412), полонений — 1 (разом — 38).

Крім того, росіяни втратили значну кількість техніки та озброєння. За це час українські військові знищили та пошкодили:

  • три танки (загалом – 12),
  • три бойові броньовані машини (загалом — 9),
  • 24 одиниці авто- й мототехніки (загалом — 124),
  • 12 гармат (загалом — 30),
  • 35 БпЛА різних типів (загалом — 126).

"За період операції в результаті пошуково-ударних дій зачищено від ворога населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь. Боротьба триває. Слава Україні!" — наголосили у Генштабі ЗСУ. 

Ситуація на фронті 21 серпня
Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, 12 серпня Deepstate оновили карту бойових дій в Україні, де було показано, що російські війська різко просунулися вперед на Донеччині. А низка ЗМІ та експертів повідомляли про масштабний наступ РФ. 

Незадовго перед цим 1-й корпус НГУ "Азов" кілька днів тому зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку на Донеччині. 

військові Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт втрати окупантів
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
