Добропільський напрямок — Генштаб назвав втрати РФ за останні дні

Генштаб розкрив втрати РФ на Добропільському напрямку
Сили оборони надалі тримають оборону та проводять стабілізаційні заходи на Добропільському напрямку. Внаслідок злагодженої роботи наших військових ворог зазнає суттєвих втрат в особовому складі та техніці.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ 21 серпня.
Яка ситуацію поблизу Добропілля зараз
У Генштабі розповіли, що в результаті активних спільних дій частин і підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", окупанти зазнають суттєвих втрат.
Так, лише за три останні доби безповоротні втрати російських окупантів склали 206 осіб (загалом з початку операції, 4 серпня — 1116 осіб), санітарні втрати — 73 особи (загалом — 412), полонений — 1 (разом — 38).
Крім того, росіяни втратили значну кількість техніки та озброєння. За це час українські військові знищили та пошкодили:
- три танки (загалом – 12),
- три бойові броньовані машини (загалом — 9),
- 24 одиниці авто- й мототехніки (загалом — 124),
- 12 гармат (загалом — 30),
- 35 БпЛА різних типів (загалом — 126).
"За період операції в результаті пошуково-ударних дій зачищено від ворога населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь. Боротьба триває. Слава Україні!" — наголосили у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, 12 серпня Deepstate оновили карту бойових дій в Україні, де було показано, що російські війська різко просунулися вперед на Донеччині. А низка ЗМІ та експертів повідомляли про масштабний наступ РФ.
Незадовго перед цим 1-й корпус НГУ "Азов" кілька днів тому зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку на Донеччині.
