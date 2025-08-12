Азов зайняв оборону на Покровському напрямку

Військовослужбовці. Фото: Офіційний канал 1-го корпусу НГУ "Азов"

1-й корпус НГУ "Азов" кілька днів тому зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку на Донеччині. За офіційною заявою, ситуація в районі досі залишається складною і постійно змінюється.

Про це повідомила пресслужба 1-го корпусу НГУ "Азов".

"Азов" на Покровському напрямку

У пресслужбі додали, що наразі противник, намагаючись просунутися вперед, зазнає суттєвих втрат як у живій силі, так і в техніці.

"Підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде повідомлено пізніше", — повідомили військові.

Нагадаємо, у липні повідомляли, що ЗСУ вдалося прорватися вперед на Покровському напрямку.

А бійці НГУ показали відеокадри знищення російської техніки.