Азов зайняв оборону на Покровському напрямку

"Азов" зробив заяву щодо ситуації під Покровськом
1-й корпус НГУ "Азов" кілька днів тому зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку на Донеччині. За офіційною заявою, ситуація в районі досі залишається складною і постійно змінюється.
Про це повідомила пресслужба 1-го корпусу НГУ "Азов".
"Азов" на Покровському напрямку
У пресслужбі додали, що наразі противник, намагаючись просунутися вперед, зазнає суттєвих втрат як у живій силі, так і в техніці.
"Підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде повідомлено пізніше", — повідомили військові.
Нагадаємо, у липні повідомляли, що ЗСУ вдалося прорватися вперед на Покровському напрямку.
А бійці НГУ показали відеокадри знищення російської техніки.
