Головна Армія "Азов" зробив заяву щодо ситуації під Покровськом

"Азов" зробив заяву щодо ситуації під Покровськом

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 09:33
Азов зайняв оборону на Покровському напрямку
Військовослужбовці. Фото: Офіційний канал 1-го корпусу НГУ "Азов"

1-й корпус НГУ "Азов" кілька днів тому зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку на Донеччині. За офіційною заявою, ситуація в районі досі залишається складною і постійно змінюється.

Про це повідомила пресслужба 1-го корпусу НГУ "Азов".

Читайте також:

"Азов" на Покровському напрямку

У пресслужбі додали, що наразі противник, намагаючись просунутися вперед, зазнає суттєвих втрат як у живій силі, так і в техніці. 

"Підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде повідомлено пізніше", — повідомили військові. 

Нагадаємо, у липні повідомляли, що ЗСУ вдалося прорватися вперед на Покровському напрямку.

А бійці НГУ показали відеокадри знищення російської техніки

ЗСУ Донецька область бригада "Азов" війна в Україні Покровськ бойові дії
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
