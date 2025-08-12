Видео
Главная Армия "Азов" сделал заявление по ситуации под Покровском

"Азов" сделал заявление по ситуации под Покровском

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 09:33
Азов занял оборону на Покровском направлении
Военнослужащие. Фото: Официальный канал 1-го корпуса НГУ "Азов"

1-й корпус НГУ "Азов" несколько дней назад занял определенную полосу обороны на Покровском направлении в Донецкой области. По официальному заявлению, ситуация в районе до сих пор остается сложной и постоянно меняется.

Об этом сообщила пресс-служба 1-го корпуса НГУ "Азов".

"Азов" на Покровском направлении

В пресс-службе добавили, что сейчас противник, пытаясь продвинуться вперед, несет существенные потери как в живой силе, так и в технике.

"Подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе. О результатах будет сообщено позже", — сообщили военные.

Напомним, в июле сообщали, что ВСУ удалось прорваться вперед на Покровском направлении.

А бойцы НГУ показали видеокадры уничтожения российской техники.

ВСУ Донецкая область бригада "Азов" война в Украине Покровск боевые действия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
