Головна Армія Бійці НГУ знищили ворожий "Град" під Покровськом — відео

Бійці НГУ знищили ворожий "Град" під Покровськом — відео

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 18:54
Бійці НГУ знищили російський Град під Покровськом — відео
Атака на позиції РФ. Фото: кадр з відео

Українські захисники завдали удару по бойовим позиціям ворога на Покровському напрямку. Пілоти зведеного взводу БпЛА ротної групи Центрального оперативно-територіального об'єднання НГУ атакували реактивну систему залпового вогню "Град".

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії у суботу, 9 серпня.

Український БпЛА знищив російський "Град"

Під час розвідки українські пілоти БпЛА розсекретили місце розташування "Граду". Одним прицільним ударом вдалося повністю знищити реактивну систему залпового вогню армії РФ неподалік від міста Покровськ на Донеччині.

"Гвардійці нищили, нищать і будуть нищити ворога, поки останній окупант не залишить нашу землю, а Україна не стане вільною й безпечною", — повідомили у НГУ.

Нагадаємо, ГУР показали, як антидрони вражають російські безпілотники.

А також військові показали відео, як збивали російські дрони під час атаки на Одещину.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
