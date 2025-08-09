Видео
Бойцы НГУ уничтожили вражеский "Град" под Покровском — видео

Бойцы НГУ уничтожили вражеский "Град" под Покровском — видео

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 18:54
Бойцы НГУ уничтожили российский Град под Покровском — видео
Атака на позиции РФ. Фото: кадр из видео

Украинские защитники нанесли удар по боевым позициям врага на Покровском направлении. Пилоты сводного взвода БпЛА ротной группы Центрального оперативно-территориального объединения НГУ атаковали реактивную систему залпового огня "Град".

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии в субботу, 9 августа.

Украинский БпЛА уничтожил российский "Град"

Во время разведки украинские пилоты БпЛА рассекретили местоположение "Града". Одним прицельным ударом удалось полностью уничтожить реактивную систему залпового огня армии РФ неподалеку от города Покровск Донецкой области.

"Гвардейцы уничтожали, уничтожают и будут уничтожать врага, пока последний оккупант не покинет нашу землю, а Украина не станет свободной и безопасной", — сообщили в НГУ.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
