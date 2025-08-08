Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Ювелірний постріл ЗСУ — відео ліквідації росіян на мотоциклах

Ювелірний постріл ЗСУ — відео ліквідації росіян на мотоциклах

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 16:59
Український танк одним пострілом знищив трьох штурмовиків
Постріл ЗСУ. Фото: 1-й танковий батальйон 5 ОВМБР

Екіпаж українського танка "Херсон" із 1-го танкового батальйону 5-ї окремої важкої механізованої бригади здійснив влучний постріл, яким ліквідував одразу трьох російських штурмовиків на мотоциклах. Окупанти рухалися на великій швидкості, проте були знищені прямим влучанням. Момент атаки зафільмували та оприлюднили у мережі.

Про це 1-й танковий батальйон 5 ОВМБР повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Танковий екіпаж "Херсон" вразив ворога одним пострілом

Українські військові продемонстрували точність та майстерність, ліквідувавши одразу трьох російських штурмовиків одним влучним пострілом. За кермом танка був екіпаж "Херсон", який діє у складі 1-го танкового батальйону 5-ї окремої важкої механізованої бригади.

"Ювелірна робота! Екіпаж "Херсон" знищив піхоту ворога на мотоциклах, які рухалися на великій швидкості", — йдеться у повідомленні під оприлюдненим відео.

На кадрах видно, як ворожі мотоциклісти мчать полем, намагаючись прорватися вперед. Проте точний постріл українського танка миттєво зупиняє їхній рух, ліквідовуючи загрозу. Автори відео зазначили, що цей епізод міг би стати частиною сюжету голлівудського бойовика.

Нагадаємо, що Бригада спеціального призначення "Азов" оголосила набір танкістів, запрошуючи на службу навіть тих, хто не має бойового досвіду. Головними вимогами є готовність навчатися та висока мотивація. 

Раніше ми також інформували, що заступник командира Третього армійського корпусу Родіон Кудряшов повідомив про ситуацію на Харківському напрямку. За його словами, російські війська продовжують активно збільшувати свій бойовий потенціал у цьому районі.

ЗСУ танки військові окупанти втрати окупантів
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації