Український танк одним пострілом знищив трьох штурмовиків

Постріл ЗСУ. Фото: 1-й танковий батальйон 5 ОВМБР

Екіпаж українського танка "Херсон" із 1-го танкового батальйону 5-ї окремої важкої механізованої бригади здійснив влучний постріл, яким ліквідував одразу трьох російських штурмовиків на мотоциклах. Окупанти рухалися на великій швидкості, проте були знищені прямим влучанням. Момент атаки зафільмували та оприлюднили у мережі.

Про це 1-й танковий батальйон 5 ОВМБР повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Танковий екіпаж "Херсон" вразив ворога одним пострілом

Українські військові продемонстрували точність та майстерність, ліквідувавши одразу трьох російських штурмовиків одним влучним пострілом. За кермом танка був екіпаж "Херсон", який діє у складі 1-го танкового батальйону 5-ї окремої важкої механізованої бригади.

"Ювелірна робота! Екіпаж "Херсон" знищив піхоту ворога на мотоциклах, які рухалися на великій швидкості", — йдеться у повідомленні під оприлюдненим відео.

На кадрах видно, як ворожі мотоциклісти мчать полем, намагаючись прорватися вперед. Проте точний постріл українського танка миттєво зупиняє їхній рух, ліквідовуючи загрозу. Автори відео зазначили, що цей епізод міг би стати частиною сюжету голлівудського бойовика.

