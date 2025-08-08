Украинский танк одним выстрелом уничтожил трех штурмовиков

Выстрел ВСУ. Фото: 1-й танковый батальон 5 ОВМБР

Экипаж украинского танка "Херсон" из 1-го танкового батальона 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады осуществил точный выстрел, которым ликвидировал сразу трех российских штурмовиков на мотоциклах. Оккупанты двигались на большой скорости, однако были уничтожены прямым попаданием. Момент атаки сняли на видео и обнародовали в сети.

Об этом 1-й танковый батальон 5 ОВМБР сообщает в своем Telegram-канале.

Танковый экипаж "Херсон" поразил врага одним выстрелом

Украинские военные продемонстрировали точность и мастерство, ликвидировав сразу трех российских штурмовиков одним точным выстрелом. За рулем танка был экипаж "Херсон", который действует в составе 1-го танкового батальона 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

"Ювелирная работа! Экипаж "Херсон" уничтожил пехоту врага на мотоциклах, которые двигались на большой скорости", — говорится в сообщении под обнародованным видео.

На кадрах видно, как вражеские мотоциклисты мчатся по полю, пытаясь прорваться вперед. Однако точный выстрел украинского танка мгновенно останавливает их движение, ликвидируя угрозу. Авторы видео отметили, что этот эпизод мог бы стать частью сюжета голливудского боевика.

Напомним, что Бригада специального назначения "Азов" объявила набор танкистов, приглашая на службу даже тех, кто не имеет боевого опыта. Главными требованиями являются готовность учиться и высокая мотивация.

Ранее мы также информировали, что заместитель командира Третьего армейского корпуса Родион Кудряшов сообщил о ситуации на Харьковском направлении. По его словам, российские войска продолжают активно увеличивать свой боевой потенциал в этом районе.