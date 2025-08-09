Як ЗСУ ліквідовують російські дрони – відео

У ГУР показали, як антидрони нищать БпЛА окупантів ― відео
Антидрони Головного управління розвідки нищать безпілотники російських окупантів. Роблять вони це прямо в небі.
Кадри повітряних боїв підрозділу Nexus показало Головне управління розвідки.
Як ЗСУ ліквідовують російські дрони
"Майстри підрозділу ГУР МО України Nexus, який спеціалізується на антидроновій боротьбі, забезпечують режим безпольотної зони для російських окупантів на фронті ― прямо в небі "обрубують" ворожі "крила" розвідувальної та ударної дії", ― йдеться в описі до відео.
Розвідка зазначає, що знешкодження засобів російської аеророзвідки та ударних дронів ― важлива складова успіху України на полі бою.
Нагадаємо, 8 серпня одеські військові протиповітряної оборони показали, як збивали дрони над Одещиною.
Також нещодавно Сухопутні війська показали відео, на якому наземний роботизований комплекс однієї з бригад Збройних сил України здійснив успішну евакуацію пораненого військового з зони бойових дій.
