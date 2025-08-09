Як ЗСУ ліквідовують російські дрони – відео

Російський БпЛА. Фото: кадр із відео

Антидрони Головного управління розвідки нищать безпілотники російських окупантів. Роблять вони це прямо в небі.

Кадри повітряних боїв підрозділу Nexus показало Головне управління розвідки.

Читайте також:

Як ЗСУ ліквідовують російські дрони

"Майстри підрозділу ГУР МО України Nexus, який спеціалізується на антидроновій боротьбі, забезпечують режим безпольотної зони для російських окупантів на фронті ― прямо в небі "обрубують" ворожі "крила" розвідувальної та ударної дії", ― йдеться в описі до відео.

Розвідка зазначає, що знешкодження засобів російської аеророзвідки та ударних дронів ― важлива складова успіху України на полі бою.

Нагадаємо, 8 серпня одеські військові протиповітряної оборони показали, як збивали дрони над Одещиною.

Також нещодавно Сухопутні війська показали відео, на якому наземний роботизований комплекс однієї з бригад Збройних сил України здійснив успішну евакуацію пораненого військового з зони бойових дій.