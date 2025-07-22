Як наземні роботизовані комплекси рятують життя бійців - відео

Як роботи рятують життя ЗСУ. Фото: кадр з відео

На фронті сучасна технологія вкотре продемонструвала свою ефективність. Наземний роботизований комплекс однієї з бригад Збройних сил України здійснив успішну евакуацію пораненого військового з зони бойових дій.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України у Telegram у вівторок, 22 липня.

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Як говориться у відео, машина подолала 14 кілометрів, аби вивезти бійця з-під обстрілів, і цей момент було зафіксовано на відео.

Це лише один із прикладів того, як НРК стають незамінними помічниками на полі бою. Їхнє використання значно підвищує шанси на виживання поранених, дозволяючи мінімізувати ризики для медиків і побратимів, які раніше виконували такі наднебезпечні завдання вручну.

У Сухопутних військах визнають, що це вже не просто інновація, а новий етап еволюції війни. Армія активно впроваджує НРК у бойові підрозділи, одночасно розвиваючи всю інфраструктуру, необхідну для роботи таких систем.

Раніше український військовий поділився досвідом використання наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених з поля бою.

Також ми писали, що Третя штурмова бригада відкрила школу операторів бойових роботів.