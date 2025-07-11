Як НРК рятують поранених на фронті — розповідь бійця

Військовослужбовці показують НРК. Фото: Новини.LIVE

Військовий з позивним "Чиполліно" поділився особистим досвідом використання наземних роботизованих комплексів (НРК) для евакуації поранених з поля бою. За його словами, ці системи значно підвищують шанси на порятунок життя бійців, які перебувають під вогнем або в умовах, де традиційна евакуація неможлива.

Про це він розповів під час спілкування із журналістами, передає кореспондентка Новини.LIVE.

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Боєць розповів, що одного разу його підрозділ виконував гуманітарне завдання, після чого о 06:00 ранку надійшла команда готуватися до бою. Військові отримали всю необхідну інформацію для планування та провели евакуацію з допомогою наземного роботизованого наземного комплексу.

Так, під час розвідки знайшли бійця, якого вже вважали загиблим. Проте поранений вижив і був при тямі попри важкі поранення руки та ноги. Скоординувавшись з іншими військовими, він самостійно заліз у роботизований засіб, підтримував зв’язок із командою та був успішно евакуйований. За словами "Чиполліно", зараз поранений перебуває на лікуванні й почувається добре.

Того ж дня відбулась ще одна успішна місія — евакуація бійця з легшими пораненнями. Він також самостійно заліз у засіб, який доставив його до транспорту з медиками, далі пораненого передали для транспортування до медичного закладу.

НРК. Фото: Новини.LIVE

Офіцер відділу розвитку наземних роботизованих комплексів Сухопутних військ ЗСУ Володимир Ровенський під час зустрічі підкреслив, що попри складнощі, цей напрям активно розвивається. За його словами, НРК вже довели свою ефективність у бойових умовах. Завдяки цим системам українські захисники зберігають життя — адже машини беруть на себе небезпечні завдання замість людей.

НРК в українському війську застосовують не лише для евакуації поранених, а й для доставки боєприпасів, дистанційного мінування та навіть ударів по позиціях ворога. Так, нещодавно в Третій штурмовій бригаді показали, як успішно атакували російські війська із застосуванням робота.

Окрім того, 3-тя ОШБр відкрила школу операторів, які керуватимуть бойовими дронами.