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Головна Армія Окупанти здалися українським роботам — 3-тя ОШБр показала відео

Окупанти здалися українським роботам — 3-тя ОШБр показала відео

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Дата публікації: 9 липня 2025 13:32
Третя штурмова провела бій наземними роботами — відео
Наземний український робот. Фото: кадр з відео

На фронті зафіксовано історичний епізод — у Харківській області російські війська капітулювали перед силами Третьої штурмової бригади, які вели бій без жодної участі піхоти. Це перший задокументований випадок у сучасній війні, коли успішний штурм та взяття ворожих позицій здійснено виключно роботизованими наземними платформами та дронами.

Про це повідомили у пресслужбі Третьої штурмової бригади

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Під час операції, організованої підрозділом НРК "NC13" із роти бойових платформ систем DEUS EX MACHINA другого штурмового батальйону, безпілотні комплекси атакували ворожі фортифікації FPV-дронами та самонавідними НРК-камікадзе.

Один із бліндажів противника було частково зруйновано, і коли до укриття наближався черговий бойовий робот, окупанти, аби уникнути знищення, оголосили про капітуляцію.

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Робот під'їжджає до позиції російських військ. Фото: скриншот

Українські сили дистанційно, за допомогою дронів-розвідників, вивели уцілілих полонених до власних позицій. Весь процес відбувався без втручання живої сили з боку українських військових.

Зазначається, що позиції ворога, які раніше не вдалося взяти іншим підрозділам, були успішно зачищені роботизованими платформами "Трійки". Наші підрозділи закріпилися на захоплених укріпленнях та у прилеглій лісосмузі.

Цей випадок, за даними Третьої штурмової, став першим підтвердженим успішним штурмом виключно за участі автономних бойових систем.

Нагадаємо, у Третій штурмовій бригаді активно шукають людей для керування роботизованими наземними комплексами.

Додамо, що у лютому 2025 року ЗСУ тестували наземного робота для евакуації поранених. 

російські війська робот війна в Україні фронт Третя штурмова бригада
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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