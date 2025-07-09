Третя штурмова провела бій наземними роботами — відео

Окупанти здалися українським роботам — 3-тя ОШБр показала відео
На фронті зафіксовано історичний епізод — у Харківській області російські війська капітулювали перед силами Третьої штурмової бригади, які вели бій без жодної участі піхоти. Це перший задокументований випадок у сучасній війні, коли успішний штурм та взяття ворожих позицій здійснено виключно роботизованими наземними платформами та дронами.
Про це повідомили у пресслужбі Третьої штурмової бригади.
ЗСУ атакували позиції росіян виключно роботами
Під час операції, організованої підрозділом НРК "NC13" із роти бойових платформ систем DEUS EX MACHINA другого штурмового батальйону, безпілотні комплекси атакували ворожі фортифікації FPV-дронами та самонавідними НРК-камікадзе.
Один із бліндажів противника було частково зруйновано, і коли до укриття наближався черговий бойовий робот, окупанти, аби уникнути знищення, оголосили про капітуляцію.
Українські сили дистанційно, за допомогою дронів-розвідників, вивели уцілілих полонених до власних позицій. Весь процес відбувався без втручання живої сили з боку українських військових.
Зазначається, що позиції ворога, які раніше не вдалося взяти іншим підрозділам, були успішно зачищені роботизованими платформами "Трійки". Наші підрозділи закріпилися на захоплених укріпленнях та у прилеглій лісосмузі.
Цей випадок, за даними Третьої штурмової, став першим підтвердженим успішним штурмом виключно за участі автономних бойових систем.
Нагадаємо, у Третій штурмовій бригаді активно шукають людей для керування роботизованими наземними комплексами.
Додамо, що у лютому 2025 року ЗСУ тестували наземного робота для евакуації поранених.
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