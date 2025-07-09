Третья штурмовая провела бой наземными роботами — видео

Наземный украинский робот. Фото: кадр из видео

На фронте зафиксирован исторический эпизод — в Харьковской области российские войска капитулировали перед силами Третьей штурмовой бригады, которые вели бой без всякого участия пехоты. Это первый задокументированный случай в современной войне, когда успешный штурм и взятие вражеских позиций осуществлено исключительно роботизированными наземными платформами и дронами.

Об этом сообщили в пресс-службе Третьей штурмовой бригады.

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ВСУ атаковали позиции россиян исключительно роботами

Во время операции, организованной подразделением НРК "NC13" из роты боевых платформ систем DEUS EX MACHINA второго штурмового батальона, беспилотные комплексы атаковали вражеские фортификации FPV-дронами и самонаводящимися НРК-камикадзе.

Один из блиндажей противника был частично разрушен, и когда к укрытию приближался очередной боевой робот, оккупанты, чтобы избежать уничтожения, объявили о капитуляции.

Робот подъезжает к позиции российских войск. Фото: скриншот

Украинские силы дистанционно, с помощью дронов-разведчиков, вывели уцелевших пленных к собственным позициям. Весь процесс происходил без вмешательства живой силы со стороны украинских военных.

Отмечается, что позиции врага, которые ранее не удалось взять другим подразделениям, были успешно зачищены роботизированными платформами "Тройки". Наши подразделения закрепились на захваченных укреплениях и в прилегающей лесополосе.

Этот случай, по данным Третьей штурмовой, стал первым подтвержденным успешным штурмом исключительно с участием автономных боевых систем.

Напомним, в Третьей штурмовой бригаде активно ищут людей для управления роботизированными наземными комплексами.

Добавим, что в феврале 2025 года ВСУ тестировали наземного робота для эвакуации раненых.