Роботизована платформа Воля-Е допомагає рятувати поранених захисників

Роботизована евакуаційна платформа. Фото: скриншот

На фронті випробували логістично-евакуаційну роботизовану платформу "Воля-Е", яка здатна самостійно вивозити поранених воїнів до точки евакуації. Тестування відбулося в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", а розробку підтримав норвезький благодійний фонд HMM Helsehjelp Ukraina.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Основна місія платформи — доставити пораненого до точки евакуації, де його зможе забрати медична команда. У бойових умовах, коли кожна хвилина має критичне значення, такі автоматизовані рішення можуть стати ключовими у порятунку життів. Використання наземних безпілотників значно знижує ризики для військових медиків та підвищує ефективність евакуаційних операцій.

Евакуація пораненого. Фото: скриншот

За словами заступника начальника військово-медичного центру ОКП ОСУВ "Хортиця", полковника медичної служби Костянтина Кіщука, випробування платформи дозволили виявити низку аспектів, які потребують удосконалення. Ці пропозиції вже передані розробникам для подальшої модернізації "Воля-Е", щоб зробити її ще більш ефективною в реальних умовах війни.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна тестує лазерну зброю. Також в ТСУ назвали кількість зброї, яку могли б виготовити для ЗСУ, якби були б замовлення від держави.