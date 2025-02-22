Роботизированная платформа Воля-Е помогает спасать раненых защитников

Роботизированная эвакуационная платформа. Фото: скриншот

На фронте испытали логистически-эвакуационную роботизированную платформу "Воля-Е", которая способна самостоятельно вывозить раненых воинов к точке эвакуации. Тестирование состоялось в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а разработку поддержал норвежский благотворительный фонд HMM Helsehjelp Ukraina.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Основная миссия платформы — доставить раненого к точке эвакуации, где его сможет забрать медицинская команда. В боевых условиях, когда каждая минута имеет критическое значение, такие автоматизированные решения могут стать ключевыми в спасении жизней. Использование наземных беспилотников значительно снижает риски для военных медиков и повышает эффективность эвакуационных операций.

Эвакуация раненого. Фото: скриншот

По словам заместителя начальника военно-медицинского центра ОКП ОСУВ "Хортица", полковника медицинской службы Константина Кищука, испытания платформы позволили выявить ряд аспектов, требующих усовершенствования. Эти предложения уже переданы разработчикам для дальнейшей модернизации "Воля-Е", чтобы сделать ее еще более эффективной в реальных условиях войны.

Напомним, недавно стало известно, что Украина тестирует лазерное оружие. Также в ВСУ назвали количество оружия, которое могли бы изготовить для ВСУ, если бы были бы заказы от государства.