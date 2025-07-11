Как НРК спасают раненых на фронте - рассказ бойца

Военнослужащие показывают НРК. Фото: Новини.LIVE

Военный с позывным "Чипполино" поделился личным опытом использования наземных роботизированных комплексов (НРК) для эвакуации раненых с поля боя. По его словам, эти системы значительно повышают шансы на спасение жизни бойцов, находящихся под огнем или в условиях, где традиционная эвакуация невозможна.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает корреспондентка Новини.LIVE.

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Боец рассказал, что однажды его подразделение выполняло гуманитарное задание, после чего в 06:00 утра поступила команда готовиться к бою. Военные получили всю необходимую информацию для планирования и провели эвакуацию с помощью наземного роботизированного наземного комплекса.

Так, во время разведки нашли бойца, которого уже считали погибшим. Однако раненый выжил и был в сознании несмотря на тяжелые ранения руки и ноги. Скоординировавшись с другими военными, он самостоятельно залез в роботизированное средство, поддерживал связь с командой и был успешно эвакуирован. По словам "Чиполлино", сейчас раненый находится на лечении и чувствует себя хорошо.

В тот же день состоялась еще одна успешная миссия — эвакуация бойца с легкими ранениями. Он также самостоятельно залез в средство, которое доставило его к транспорту с медиками, далее раненого передали для транспортировки в медицинское учреждение.

НРК. Фото: Новини.LIVE

Офицер отдела развития наземных роботизированных комплексов Сухопутных войск ВСУ Владимир Ровенский во время встречи подчеркнул, что несмотря на сложности, это направление активно развивается. По его словам, НРК уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Благодаря этим системам украинские защитники сохраняют жизни, ведь машины берут на себя опасные задачи вместо людей.

НРК в украинской армии применяют не только для эвакуации раненых, но и для доставки боеприпасов, дистанционного минирования и даже ударов по позициям врага. Так, недавно в Третьей штурмовой бригаде показали, как успешно атаковали российские войска с применением робота.

Кроме того, 3-я ОШБр открыла школу операторов, которые будут управлять боевыми дронами.