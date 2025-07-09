Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Третя штурмова відкрила школу операторів бойових роботів

Третя штурмова відкрила школу операторів бойових роботів

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 23:51
Школа операторів бойових роботів від 3-й ОШБр - що відомо
Презентація школи наземних роботизованих комплексів. Фото: Новини.LIVE

Третя окрема штурмова бригада відкрила унікальну школу наземних роботизованих комплексів. Вона вже стала важливим кроком у розвитку сучасної війни.

Про це розповіла кореспондентка Анна Сірик в ефірі День.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Школа роботизованих комплексів готує нове покоління операторів

Ініціатором цього проєкту став Віктор "Старк" Павлов. Новостворена школа навчає керувати бойовими роботизованими платформами — такими як "Терміт", "Веприк" та "Мураха" — і військових, і цивільних.

Основна місія цих роботизованих комплексів — розмінування територій, евакуація поранених і доставка вантажів на передову, що суттєво знижує ризики для життя військових.

Базовий курс навчання для всіх триває 5 днів, а військові проходять інтенсивний 11-денний курс замість традиційних 40 днів.

Інструкторами виступають ветерани з бойовим досвідом, які служили у 3-й окремій штурмовій бригаді. Платформи вже активно використовують на фронті, зокрема в Авдіївці, де вони довели свою ефективність.

Мета школи — швидко та якісно готувати операторів для нової генерації війни, де робототехніка відіграє все більшу роль. 

Нагадаємо, що на передовій стався унікальний історичний випадок — у Харківській області російські війська здалися під натиском сил Третьої штурмової бригади, які провели операцію без залучення піхоти. 

Крім того, у Третій штурмовій бригаді активно шукають людей для керування роботизованими наземними комплексами.

війна в Україні війна школа роботи 3 ОШБр
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації