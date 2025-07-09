Школа операторів бойових роботів від 3-й ОШБр - що відомо

Третя штурмова відкрила школу операторів бойових роботів
Третя окрема штурмова бригада відкрила унікальну школу наземних роботизованих комплексів. Вона вже стала важливим кроком у розвитку сучасної війни.
Про це розповіла кореспондентка Анна Сірик в ефірі День.LIVE.
Школа роботизованих комплексів готує нове покоління операторів
Ініціатором цього проєкту став Віктор "Старк" Павлов. Новостворена школа навчає керувати бойовими роботизованими платформами — такими як "Терміт", "Веприк" та "Мураха" — і військових, і цивільних.
Основна місія цих роботизованих комплексів — розмінування територій, евакуація поранених і доставка вантажів на передову, що суттєво знижує ризики для життя військових.
Базовий курс навчання для всіх триває 5 днів, а військові проходять інтенсивний 11-денний курс замість традиційних 40 днів.
Інструкторами виступають ветерани з бойовим досвідом, які служили у 3-й окремій штурмовій бригаді. Платформи вже активно використовують на фронті, зокрема в Авдіївці, де вони довели свою ефективність.
Мета школи — швидко та якісно готувати операторів для нової генерації війни, де робототехніка відіграє все більшу роль.
Нагадаємо, що на передовій стався унікальний історичний випадок — у Харківській області російські війська здалися під натиском сил Третьої штурмової бригади, які провели операцію без залучення піхоти.
Крім того, у Третій штурмовій бригаді активно шукають людей для керування роботизованими наземними комплексами.
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