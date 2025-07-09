Школа операторов боевых роботов от 3-й ОШБр - что известно

Презентация школы наземных роботизированных комплексов. Фото: Новини.LIVE

Третья отдельная штурмовая бригада открыла уникальную школу наземных роботизированных комплексов. Она уже стала важным шагом в развитии современной войны.

Об этом рассказала корреспондент Анна Сирык в эфире День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Школа роботизированных комплексов готовит новое поколение операторов

Инициатором этого проекта стал Виктор "Старк" Павлов. Вновь созданная школа учит управлять боевыми роботизированными платформами — такими как "Термит", "Веприк" и "Муравей" — и военных, и гражданских.

Основная миссия этих роботизированных комплексов — разминирование территорий, эвакуация раненых и доставка грузов на передовую, что существенно снижает риски для жизни военных.

Базовый курс обучения для всех длится 5 дней, а военные проходят интенсивный 11-дневный курс вместо традиционных 40 дней.

Инструкторами выступают ветераны с боевым опытом, которые служили в 3-й отдельной штурмовой бригаде. Платформы уже активно используют на фронте, в частности в Авдеевке, где они доказали свою эффективность.

Цель школы — быстро и качественно готовить операторов для новой генерации войны, где робототехника играет все большую роль.

Напомним, что на передовой произошел уникальный исторический случай — в Харьковской области российские войска сдались под натиском сил Третьей штурмовой бригады, которые провели операцию без привлечения пехоты.

Кроме того, в Третьей штурмовой бригаде активно ищут людей для управления роботизированными наземными комплексами.