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Главная Армия Третья штурмовая открыла школу операторов боевых роботов

Третья штурмовая открыла школу операторов боевых роботов

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 23:51
Школа операторов боевых роботов от 3-й ОШБр - что известно
Презентация школы наземных роботизированных комплексов. Фото: Новини.LIVE

Третья отдельная штурмовая бригада открыла уникальную школу наземных роботизированных комплексов. Она уже стала важным шагом в развитии современной войны.

Об этом рассказала корреспондент Анна Сирык в эфире День.LIVE.

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Инициатором этого проекта стал Виктор "Старк" Павлов. Вновь созданная школа учит управлять боевыми роботизированными платформами — такими как "Термит", "Веприк" и "Муравей" — и военных, и гражданских.

Основная миссия этих роботизированных комплексов — разминирование территорий, эвакуация раненых и доставка грузов на передовую, что существенно снижает риски для жизни военных.

Базовый курс обучения для всех длится 5 дней, а военные проходят интенсивный 11-дневный курс вместо традиционных 40 дней.

Инструкторами выступают ветераны с боевым опытом, которые служили в 3-й отдельной штурмовой бригаде. Платформы уже активно используют на фронте, в частности в Авдеевке, где они доказали свою эффективность.

Цель школы — быстро и качественно готовить операторов для новой генерации войны, где робототехника играет все большую роль.

Напомним, что на передовой произошел уникальный исторический случай — в Харьковской области российские войска сдались под натиском сил Третьей штурмовой бригады, которые провели операцию без привлечения пехоты.

Кроме того, в Третьей штурмовой бригаде активно ищут людей для управления роботизированными наземными комплексами.

война в Украине війна школа роботы 3 ОШБр
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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