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Головна Армія У Третій штурмовій пояснили, чому бійці обирають їхню бригаду

У Третій штурмовій пояснили, чому бійці обирають їхню бригаду

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 17:26
Третя штурмова бригада — чому вона найкраща і як ставляться до військових
Військовий 3-ї ОШБр. Фото: пресслужба Третьої штурмової

У Третій штурмовій бригаді створені гідні умови служби, без зайвої бюрократії. Головний фокус зосереджено на якісному виконанні бойових завдань та тренуваннях. 

Про це заявив заступник комбрига Третьої штурмової бригади Володимир Фокін в інтерв'ю Gazeta.ua.

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За словами Фокіна, в бригаді зроблено акцент на якісному виконанні бойових завдань і постійному тренуванні, а зайву бюрократію усунено.

"Людина приходить в підрозділ, нею займаються, вона живе в абсолютно нормальних, адекватних умовах, вона, як у нас там є вислів, не "струнчить" перед офіцером. Все, що треба особовому складу, який приходить до нас на службу, — це якісно ставитись до своїх обов’язків, тренуватись, виконувати бойові завдання, відпочивати — все. У нас немає часу на вивчення статутів, стояння на тумбочці, на якусь таку дурню, яка в цілому в армії вважається нормою", — зазначив заступник комбрига.

Військовий підкреслив, що в колективі панує взаємна повага, а командири ставляться до особового складу з довірою. За його словами, саме "сарафанне радіо" відіграє ключову роль у популяризації бригади серед військових.

"У нас є, як на мене, найголовніше — довіра до командира, до Андрія Білецького. Це — в першу чергу. І в другу чергу — це абсолютно нормальне, адекватне ставлення до особового складу, як по вертикалі, так і по горизонталі. Україна — дуже велика, багата країна з великою кількістю населення, але насправді, коли ти потрапляєш на війну, то розумієш: це, знаєте, як маленьке село, тому що ти зустрічаєш велику кількість знайомих з різних куточків нашої держави. Відповідно, всі між собою спілкуються. І тут, як то кажуть, працює "сарафанне радіо" — насправді, набагато ефективніше, ніж будь-яка там медійна кампанія", — сказав Фокін.

Окремо представник Третьої штурмової відзначив стратегічне мислення командира бригади Андрія Білецького.

"Ми, командири батальйонів, намагаємось думати на 2–3 кроки вперед. Але мій командир Білецький — на 7–8 кроків. Це рівень", — підсумував він.

Раніше ми писали, що у їдальні 3-ї окремої штурмової бригади впроваджено інклюзивні тарілки One-Handed Plate.

Також ми повідомляли, що військові, які самовільно залишили військову частину, можуть поновитися на службі. Таких бійців готова прийняти до своїх лав Третя окрема штурмова бригада.

ЗСУ військові війна в Україні Андрій Білецький 3 ОШБр Третя штурмова бригада
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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