Третья штурмовая бригада — почему она лучшая и как относятся к военным

Военный 3-й ОШБр. Фото: пресс-служба Третьей штурмовой

В Третьей штурмовой бригаде созданы достойные условия службы, без лишней бюрократии. Главный фокус сосредоточен на качественном выполнении боевых задач и тренировках.

Об этом заявил заместитель комбрига Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин в интервью Gazeta.ua.

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По словам Фокина, в бригаде сделан акцент на качественном выполнении боевых задач и постоянной тренировке, а лишняя бюрократия устранена.

"Человек приходит в подразделение, им занимаются, он живет в абсолютно нормальных, адекватных условиях, он, как у нас там есть выражение, не "стройнит" перед офицером. Все, что надо личному составу, который приходит к нам на службу, это качественно относиться к своим обязанностям, тренироваться, выполнять боевые задачи, отдыхать — все. У нас нет времени на изучение уставов, стояние на тумбочке, на какую-то такую ерунду, которая в целом в армии считается нормой", — отметил заместитель комбрига.

Военный подчеркнул, что в коллективе царит взаимное уважение, а командиры относятся к личному составу с доверием. По его словам, именно "сарафанное радио" играет ключевую роль в популяризации бригады среди военных.

"У нас есть, как по мне, самое главное — доверие к командиру, к Андрею Билецкому. Это — в первую очередь. И во вторую очередь — это абсолютно нормальное, адекватное отношение к личному составу — как по вертикали, так и по горизонтали. Украина — очень большая, богатая страна с большим количеством населения, но на самом деле, когда ты попадаешь на войну, то понимаешь: это, знаете, как маленькая деревня, потому что ты встречаешь большое количество знакомых из разных уголков нашего государства. Соответственно, все между собой общаются. И здесь, как говорится, работает "сарафанное радио" — на самом деле гораздо эффективнее, чем любая там медийная кампания", — сказал Фокин.

Отдельно представитель Третьей штурмовой отметил стратегическое мышление командира бригады Андрея Билецкого.

"Мы, командиры батальонов, стараемся думать на 2-3 шага вперед. Но мой командир Билецкий — на 7-8 шагов. Это уровень", — подытожил он.

Ранее мы писали, что в столовой 3-й отдельной штурмовой бригады внедрены инклюзивные тарелки One-Handed Plate.

Также мы сообщали, что военные, которые самовольно оставили военную часть, могут восстановиться на службе. Таких бойцов готова принять в свои ряды Третья отдельная штурмовая бригада.