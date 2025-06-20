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Головна Армія У Третій штурмовій з’явились інклюзивні тарілки — фото

У Третій штурмовій з’явились інклюзивні тарілки — фото

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 19:26
Інклюзивні тарілки One-Handed Plate — який вигляд мають і як застосовують у Третій штурмовій бригаді
Їдальня 3-ї ОШБр. Фото: Олена Толкачова
Ключові моменти Інклюзивні тарілки One-Handed Plate

У їдальні 3-ї окремої штурмової бригади, де діє перша в Україні Патронатна служба супроводу "Янголи", впроваджено інклюзивні тарілки One-Handed Plate. Це спеціально розроблений посуд для бійців з ампутованими верхніми кінцівками, які продовжують службу.

Про це повідомила засновниця патронатної служби Олена "Гайка" Толкачова.

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Інклюзивні тарілки One-Handed Plate

Тарілки One-Handed Plate мають спеціальну конструкцію з підвищеним краєм та опорними елементами, що полегшує процес їжі однією рукою. Толкачова дізналася про цю форму посуду з публікації української керамістки Вікторії Білявської, яка створила такі тарілки для київського ресторану Naushi. Їхня концепція базується на історичному прототипі з Німеччини — так званих Kettner Teller, розроблених для людей із втратою функції однієї руки.

"Інклюзія — це не жест. Це нова етика. У нашій службі є воїни, які втратили на війні верхні кінцівки, і їхні потреби мають бути враховані не винятково, а системно. Я хочу, щоб інклюзивні тарілки з’явилися в кожній службі супроводу, кожній військовій частині, кожному закладі харчування, де є військові чи ветерани з пораненнями", — наголосила Толкачова.

тарілки One-Handed Plates
Військовий у їдальні Третьої штурмової. Фото: Олена Толкачова



У відеозверненні Олена закликала військові частини, служби підтримки та громадські заклади харчування долучитися до ініціативи та впровадити інклюзивний посуд для підтримки поранених воїнів.

 

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військові інвалідність особа з інвалідністю 3 ОШБр Третя штурмова бригада інклюзивні ініціативи
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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