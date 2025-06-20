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Главная Армия В Третьей штурмовой появились инклюзивные тарелки — фото

В Третьей штурмовой появились инклюзивные тарелки — фото

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Дата публикации 20 июня 2025 19:26
Инклюзивные тарелки One-Handed Plate - как выглядят и как применяют в Третьей штурмовой бригаде
Столовая 3-й ОШБр. Фото: Елена Толкачева
Ключові моменти Инклюзивные тарелки One-Handed Plate

В столовой 3-й отдельной штурмовой бригады, где действует первая в Украине Патронатная служба сопровождения "Ангелы", внедрены инклюзивные тарелки One-Handed Plate. Это специально разработанная посуда для бойцов с ампутированными верхними конечностями, которые продолжают службу.

Об этом сообщила основательница патронатной службы Елена "Гайка" Толкачева.

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Инклюзивные тарелки One-Handed Plate

Тарелки One-Handed Plate имеют специальную конструкцию с повышенным краем и опорными элементами, что облегчает процесс еды одной рукой. Толкачева узнала об этой форме посуды из публикации украинской керамистки Виктории Белявской, которая создала такие тарелки для киевского ресторана Naushi. Их концепция базируется на историческом прототипе из Германии — так называемых Kettner Teller, разработанных для людей с потерей функции одной руки.

"Инклюзия — это не жест. Это новая этика. В нашей службе есть воины, которые потеряли на войне верхние конечности, и их потребности должны быть учтены не исключительно, а системно. Я хочу, чтобы инклюзивные тарелки появились в каждой службе сопровождения, каждой воинской части, каждом заведении питания, где есть военные или ветераны с ранениями", — подчеркнула Толкачева.

тарілки One-Handed Plates
Военный в столовой Третьей штурмовой. Фото: Елена Толкачева



В видеообращении Елена призвала воинские части, службы поддержки и общественные заведения питания присоединиться к инициативе и внедрить инклюзивную посуду для поддержки раненых воинов.

 

Ранее мы рассказывали, что в Киеве появится один из первых десяти безбарьерных маршрутов.

Также мы писали, что в Украине участники боевых действий, у которых I группа инвалидности, наступившая в результате прохождения службы, имеют право на оперативное назначение пенсии.

военные инвалидность лицо с инвалидностью 3 ОШБр Третья штурмова бригада инклюзивные инициативы
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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