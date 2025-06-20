Инклюзивные тарелки One-Handed Plate - как выглядят и как применяют в Третьей штурмовой бригаде

Столовая 3-й ОШБр. Фото: Елена Толкачева

В столовой 3-й отдельной штурмовой бригады, где действует первая в Украине Патронатная служба сопровождения "Ангелы", внедрены инклюзивные тарелки One-Handed Plate. Это специально разработанная посуда для бойцов с ампутированными верхними конечностями, которые продолжают службу.

Об этом сообщила основательница патронатной службы Елена "Гайка" Толкачева.

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Инклюзивные тарелки One-Handed Plate

Тарелки One-Handed Plate имеют специальную конструкцию с повышенным краем и опорными элементами, что облегчает процесс еды одной рукой. Толкачева узнала об этой форме посуды из публикации украинской керамистки Виктории Белявской, которая создала такие тарелки для киевского ресторана Naushi. Их концепция базируется на историческом прототипе из Германии — так называемых Kettner Teller, разработанных для людей с потерей функции одной руки.

"Инклюзия — это не жест. Это новая этика. В нашей службе есть воины, которые потеряли на войне верхние конечности, и их потребности должны быть учтены не исключительно, а системно. Я хочу, чтобы инклюзивные тарелки появились в каждой службе сопровождения, каждой воинской части, каждом заведении питания, где есть военные или ветераны с ранениями", — подчеркнула Толкачева.

Военный в столовой Третьей штурмовой. Фото: Елена Толкачева





В видеообращении Елена призвала воинские части, службы поддержки и общественные заведения питания присоединиться к инициативе и внедрить инклюзивную посуду для поддержки раненых воинов.

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