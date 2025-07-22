Как наземные роботизированные комплексы спасают жизни бойцов - видео

Как роботы спасают жизни ВСУ. Фото: кадр из видео

На фронте современная технология в очередной раз продемонстрировала свою эффективность. Наземный роботизированный комплекс одной из бригад Вооруженных сил Украины осуществил успешную эвакуацию раненого военного из зоны боевых действий.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины в Telegram во вторник, 22 июля.

Реклама

Читайте также:

Как наземные роботизированные комплексы спасают жизни бойцов

Как говорится в видео, машина преодолела 14 километров, чтобы вывезти бойца из-под обстрелов, и этот момент был зафиксирован на видео.

Это лишь один из примеров того, как НРК становятся незаменимыми помощниками на поле боя. Их использование значительно повышает шансы на выживание раненых, позволяя минимизировать риски для медиков и побратимов, которые ранее выполняли такие сверхопасные задачи вручную.

В Сухопутных войсках признают, что это уже не просто инновация, а новый этап эволюции войны. Армия активно внедряет НРК в боевые подразделения, одновременно развивая всю инфраструктуру, необходимую для работы таких систем.

Ранее украинский военный поделился опытом использования наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых с поля боя.

Также мы писали, что Третья штурмовая бригада открыла школу операторов боевых роботов.