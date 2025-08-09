Как ВСУ ликвидируют российские дроны – видео

Российский БпЛА. Фото: кадр из видео

Антидроны Главного управления разведки уничтожают беспилотники российских оккупантов. Делают они это прямо в небе.

Кадры воздушных боев подразделения Nexus показало Главное управление разведки.

Реклама

Читайте также:

Как ВСУ ликвидируют российские дроны

"Мастера подразделения ГУР МО Украины Nexus, который специализируется на антидроновой борьбе, обеспечивают режим бесполетной зоны для российских оккупантов на фронте — прямо в небе "обрубают" вражеские "крылья" разведывательного и ударного действия", ― говорится в описании к видео.

Разведка отмечает, что обезвреживание средств российской аэроразведки и ударных дронов ― важная составляющая успеха Украины на поле боя.

Напомним, 8 августа одесские военные противовоздушной обороны показали, как сбивали дроны над Одесской областью.

Также недавно Сухопутные войска показали видео, на котором наземный роботизированный комплекс одной из бригад Вооруженных сил Украины осуществил успешную эвакуацию раненого военного из зоны боевых действий.