ЗСУ просунулися на Покровському напрямку

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб/Telegram

Українські військові просунулися на одній із найгарячіших ділянок фронту. Мовиться про Покровський напрямок у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними аналітиків ISW, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 липня, свідчать про те, що підрозділи Збройних сил України нещодавно просунулися в північній частині села Миколаївка, на північний схід від Покровська.

Водночас в ISW додала, що російські військові блогери повідомляли про нібито просування військ РФ на захід від Новоекономічного. Наразі візуального підтвердження цим діям окупантів немає.

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив 18 липня, що російські війська здебільшого зосереджують атаки на Покровському та Новопавлівському напрямках, але українські війська тримаються, попри посилений тиск.

Сирський зазначив, що російські війська продовжують наступати невеликими вогневими групами, і безуспішно намагаються захопити Покровськ. Крім того, за інформацією Сирського, 18 липня українські війська відбили спробу прориву російської диверсійно-розвідувальної групи до Покровська.

Нагадаємо, що нещодавно українські захисники показали підбірку знищення ворожої артилерії, мінометів та особового складу.

Раніше українські військові провели комплексу операцію зі знищення позицій російських операторів БпЛА під назвою "Дроноцид".