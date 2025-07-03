"Дроноцид" — операція ГУР зі знищення операторів БпЛА РФ

Операція зі знищення позицій російських операторів БпЛА. Фото: кадр з відео

Українські військові провели комплексу операцію зі знищення позицій російських операторів БпЛА під назвою "Дроноцид". У Головному управлінні розвідки Міноборони України показали унікальні кадри цієї операції.

Відповідно відео опублікувала пресслужба ГУР МОУ у четвер, 2 липня, в Telegram.

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В українській розвідці розповіли про комплексну операцію зі знищення позицій російських операторів дронів та показали кадри операції "Дроноцид".

"Пріоритетне мисливство — Департамент активних дій ГУР МО України, Командування Повітряних сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ "Запоріжжя" та ОСУВ "Таврія" влаштували місячник анігіляції російських дроноводів", — зазначили у ГУР.

А також додали, що впродовж операції "Дроноцид" на ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників.

В результаті операції знищено та пошкоджено — 42 об’єкти, де засідали російські вбивці.

"На відео ― унікальні кадри перетворення на молекули позицій з московитами-літунами. Збройна боротьба за Україну триває", — написали українські розвідники.

Нагадаємо, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що операції за допомогою безпілотників тривають майже постійно.

Також він повідомляв, що нові антени, які застосовують російські окупанти на своїх "Шахедах", є українською розробкою.