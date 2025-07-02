Буданов прокоментував операції за допомогою БпЛА

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що операції за допомогою безпілотників тривають майже постійно. Однак він зазначив, що позитивний результат не може бути щодня.

Про це очільник української розвідки сказав у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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"Операції за допомогою дронів вже тривають майже постійно. Давайте будемо відвертими, позитивний результат — він же не може бути кожного дня, всі це мають розуміти. Але ми не зупиняємося, процес триває й надалі", — сказав Буданов.

Водночас він зазначив, що використання морських дронів для боротьби з "Шахедами" не є реалістичним.

"Стосовно використання морських дронів для боротьби з Шахедами — це не дуже реалістично", — наголосив керівник розвідки.

У відповідь на питання журналістки Новини.LIVE щодо того, чи буде ГУР долучатися до дронів-перехоплювачів, Буданов сказав:

"Ми забезпечуємо прикриття своїх дій, десь нам це вдається, десь менше вдається. Ми не можемо перекрити собою роботу стаціонарних комплексів протиповітряної оборони, взагалі системи протиповітряної оборони, марно на це сподіватися".

Раніше Буданов заявляв, що загострення ситуації на фронті може завершитися лише після проведення мирних переговорів.

Також керівник ГУР МОУ повідомив, що нові антени, які застосовують російські окупанти на своїх "Шахедах", є українською розробкою.