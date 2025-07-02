Буданов прокомментировал операции с помощью БпЛА

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что операции с помощью беспилотников продолжаются почти постоянно. Однако он отметил, что положительный результат не может быть ежедневно.

Об этом глава украинской разведки сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Буданов об операциях с помощью БпЛА

"Операции с помощью дронов уже продолжаются почти постоянно. Давайте будем откровенны, положительный результат — он же не может быть каждый день, все это должны понимать. Но мы не останавливаемся, процесс продолжается и в дальнейшем", — сказал Буданов.

В то же время он отметил, что использование морских дронов для борьбы с "Шахедами" не является реалистичным.

"Относительно использования морских дронов для борьбы с Шахедами — это не очень реалистично", — подчеркнул руководитель разведки.

В ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE о том, будет ли ГУР приобщаться к дронам-перехватчикам, Буданов сказал:

"Мы обеспечиваем прикрытие своих действий, где-то нам это удается, где-то меньше удается. Мы не можем перекрыть собой работу стационарных комплексов противовоздушной обороны, вообще системы противовоздушной обороны, бесполезно на это надеяться".

Ранее Буданов заявлял, что обострение ситуации на фронте может завершиться только после проведения мирных переговоров.

Также руководитель ГУР МОУ сообщил, что новые антенны, которые применяют российские оккупанты на своих "Шахедах", являются украинской разработкой.