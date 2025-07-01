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Головна Армія Буданов спрогнозував, коли закінчиться загострення на фронті

Буданов спрогнозував, коли закінчиться загострення на фронті

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 23:36
Очільник ГУР України вважає, що загострення на фронті почне спадати тільки після мирних переговорів
Голова ГУР України Кирило Буданов. Фото: ГУР

Російські окупанти максимально посилили свої дії на фронті, тому якихось змін очікувати просто не варто. Він нагадав громадянам України про необхідність активної участі у захисті країни, а не пасивного спостереження за подіями. 

Про це очільник ГУР Кирило Буданов заявив в інтерв'ю програмі "На лінії вогню".

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За словами Буданова, загострення ситуації може завершитися лише після проведення мирних переговорів. Він прогнозує, що значних змін у ситуації на фронті не відбудеться.

"Нічого нового ніхто не побачить. Усе, що ви зараз бачите, сильно картинка не зміниться", — зазначив керівник ГУР.

Також він дав оцінку заяві диктатора РФ Володимира Путіна щодо "привласнення території, на яку ступала нога російського солдата". Кирило Буданов акцентував, що саме так і відбувається.

"Нам як громадянам з цього потрібно робити висновок тільки один — що потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК або чогось подібного. Інакше прийде ТЦК РФ, як це відбувається на окупованих територіях", — сказав Буданов.

Раніше стало відомо, що Кирило Буданов звернувся до полонених українців та їхніх родин. За його словами, головна мета України — повернути додому всіх своїх людей. 

Також ми писали, що Буданов вивів ГУР на рівень однієї із сильніших розвідок у світі. Україна проводила найуспішніші та найзухваліші операції за останні роки. 

ЗСУ Кирило Буданов війна в Україні ситуація на фронті ГУР МО Украины
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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