Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1НедвижимостьКиноШоу-бизнесВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Буданов спрогнозировал, когда закончится обострение на фронте

Буданов спрогнозировал, когда закончится обострение на фронте

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 23:36
Глава ГУР Украины считает, что обострение на фронте начнет спадать только после мирных переговоров
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Российские оккупанты максимально усилили свои действия на фронте, поэтому каких-то изменений ожидать просто не стоит. Он напомнил гражданам Украины о необходимости активного участия в защите страны, а не пассивного наблюдения за событиями.

Об этом глава ГУР Кирилл Буданов заявил в интервью программе "На линии огня".

Реклама
Читайте также:

Когда обострение на фронте может ослабнуть

По словам Буданова, обострение ситуации может завершиться только после проведения мирных переговоров. Он прогнозирует, что значительных изменений в ситуации на фронте не произойдет.

"Ничего нового никто не увидит. Все, что вы сейчас видите, сильно картинка не изменится", — отметил руководитель ГУР.

Также он дал оценку заявлению диктатора РФ Владимира Путина о "присвоении территории, на которую ступала нога российского солдата". Кирилл Буданов акцентировал, что именно так и происходит.

"Нам как гражданам из этого нужно делать вывод только один — что нужно реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного. Иначе придет ТЦК РФ, как это происходит на оккупированных территориях", — сказал Буданов.

Ранее стало известно, что Кирилл Буданов обратился к пленным украинцам и их семьям. По его словам, главная цель Украины — вернуть домой всех своих людей.

Также мы писали, что Буданов вывел ГУР на уровень одной из сильнейших разведок в мире. Украина проводила самые успешные и дерзкие операции за последние годы.

ВСУ Кирилл Буданов война в Украине ситуация на фронте ГУР МО України
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации