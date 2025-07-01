Глава ГУР Украины считает, что обострение на фронте начнет спадать только после мирных переговоров

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Российские оккупанты максимально усилили свои действия на фронте, поэтому каких-то изменений ожидать просто не стоит. Он напомнил гражданам Украины о необходимости активного участия в защите страны, а не пассивного наблюдения за событиями.

Об этом глава ГУР Кирилл Буданов заявил в интервью программе "На линии огня".

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По словам Буданова, обострение ситуации может завершиться только после проведения мирных переговоров. Он прогнозирует, что значительных изменений в ситуации на фронте не произойдет.

"Ничего нового никто не увидит. Все, что вы сейчас видите, сильно картинка не изменится", — отметил руководитель ГУР.

Также он дал оценку заявлению диктатора РФ Владимира Путина о "присвоении территории, на которую ступала нога российского солдата". Кирилл Буданов акцентировал, что именно так и происходит.

"Нам как гражданам из этого нужно делать вывод только один — что нужно реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного. Иначе придет ТЦК РФ, как это происходит на оккупированных территориях", — сказал Буданов.

Ранее стало известно, что Кирилл Буданов обратился к пленным украинцам и их семьям. По его словам, главная цель Украины — вернуть домой всех своих людей.

Также мы писали, что Буданов вывел ГУР на уровень одной из сильнейших разведок в мире. Украина проводила самые успешные и дерзкие операции за последние годы.