Ситуація на Сумщині - Генштаб уперше показав на картах просування РФ

Бійці ЗСУ. Фото: Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) вперше показав на картах бойових дій просування ворога. Там можна побачити на території Сумської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook у вівторок, 1 липня.

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Оприлюднена карта показує, які саме території в Сумській області опинилися під контролем ворога та в яких напрямках він продовжує наступ.

Лише вчора, 30 червня, Генштаб умовно відображав на картах наступ ворога, позначивши його червоними стрілками від держкордону України.

"На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 17 атак росіян. Противник минулої доби завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб, та здійснив 323 артилерійські обстріли, зокрема 16 — із реактивних систем залпового вогню", — писав Генштаб.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Фото: Генштаб

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Фото: Генштаб

Ситуація на Куп'янському напрямку. Фото: Генштаб

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: Генштаб

Раніше повідомлялось, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив стабілізацію фронту на Сумщині. Просування російських військ у прикордонні Сумської області зупинено.

Також повідомлялось, що Володимир Зеленський провів нараду з військовими та міністром оборони. Детально обговорив ключові напрямки оборони та поточну ситуацію на фронті.