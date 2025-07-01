Ситуація на Сумщині - Генштаб уперше показав на картах просування РФ

Генштаб уперше показав на картах просування РФ на Сумщині
Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) вперше показав на картах бойових дій просування ворога. Там можна побачити на території Сумської області.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook у вівторок, 1 липня.
Що відомо про просування армії РФ на фронті
Оприлюднена карта показує, які саме території в Сумській області опинилися під контролем ворога та в яких напрямках він продовжує наступ.
Лише вчора, 30 червня, Генштаб умовно відображав на картах наступ ворога, позначивши його червоними стрілками від держкордону України.
"На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 17 атак росіян. Противник минулої доби завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб, та здійснив 323 артилерійські обстріли, зокрема 16 — із реактивних систем залпового вогню", — писав Генштаб.
Раніше повідомлялось, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив стабілізацію фронту на Сумщині. Просування російських військ у прикордонні Сумської області зупинено.
Також повідомлялось, що Володимир Зеленський провів нараду з військовими та міністром оборони. Детально обговорив ключові напрямки оборони та поточну ситуацію на фронті.
Читайте Новини.LIVE!