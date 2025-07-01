Ситуация на Сумщине - Генштаб впервые показал на картах продвижение РФ

Генштаб впервые показал на картах продвижение РФ на Сумщине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые показал на картах боевых действий продвижение врага. Там можно увидеть территории Сумской области.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook во вторник, 1 июля.
Что известно о продвижении армии РФ на фронте
Обнародованная карта показывает, какие именно территории в Сумской области оказались под контролем врага и в каких направлениях он продолжает наступление.
Только вчера, 30 июня, Генштаб условно отображал на картах наступление врага, обозначив его красными стрелками от госграницы Украины.
"На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 17 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 18 авиационных ударов, всего сбросил 35 управляемых авиационных бомб и совершил 323 артиллерийских обстрела, в том числе 16 — из реактивных систем залпового огня", — писал Генштаб.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил стабилизацию фронта на Сумщине. Продвижение российских войск в приграничье Сумской области остановлено.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский провел совещание с военными и министром обороны. Подробно обсудил ключевые направления обороны и текущую ситуацию на фронте.
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