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Главная Армия Генштаб впервые показал на картах продвижение РФ на Сумщине

Генштаб впервые показал на картах продвижение РФ на Сумщине

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 20:15
Ситуация на Сумщине - Генштаб впервые показал на картах продвижение РФ
Бойцы ВСУ. Фото: Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые показал на картах боевых действий продвижение врага. Там можно увидеть территории Сумской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook во вторник, 1 июля.

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Генштаб впервые показал на картах продвижение РФ на Сумщине - фото 1
Пост Генштаба Генштаба. Фото: скриншот

Что известно о продвижении армии РФ на фронте

Обнародованная карта показывает, какие именно территории в Сумской области оказались под контролем врага и в каких направлениях он продолжает наступление.

Только вчера, 30 июня, Генштаб условно отображал на картах наступление врага, обозначив его красными стрелками от госграницы Украины.

"На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 17 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 18 авиационных ударов, всего сбросил 35 управляемых авиационных бомб и совершил 323 артиллерийских обстрела, в том числе 16 — из реактивных систем залпового огня", — писал Генштаб.

Генштаб впервые показал на картах продвижение РФ на Сумщине - фото 2
Ситуация на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Фото: Генштаб
Генштаб впервые показал на картах продвижение РФ на Сумщине - фото 3
Ситуация на Южно-Слобожанском направлении. Фото: Генштаб
Генштаб впервые показал на картах продвижение РФ на Сумщине - фото 4
Ситуация на Купянском направлении. Фото: Генштаб
Генштаб впервые показал на картах продвижение РФ на Сумщине - фото 5
Ситуация на Лиманском направлении. Фото: Генштаб

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил стабилизацию фронта на Сумщине. Продвижение российских войск в приграничье Сумской области остановлено.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский провел совещание с военными и министром обороны. Подробно обсудил ключевые направления обороны и текущую ситуацию на фронте.

Сумская область Генштаб ВСУ война в Украине війна фронт
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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