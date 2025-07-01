Ситуация на Сумщине - Генштаб впервые показал на картах продвижение РФ

Бойцы ВСУ. Фото: Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые показал на картах боевых действий продвижение врага. Там можно увидеть территории Сумской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook во вторник, 1 июля.

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Обнародованная карта показывает, какие именно территории в Сумской области оказались под контролем врага и в каких направлениях он продолжает наступление.

Только вчера, 30 июня, Генштаб условно отображал на картах наступление врага, обозначив его красными стрелками от госграницы Украины.

"На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 17 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 18 авиационных ударов, всего сбросил 35 управляемых авиационных бомб и совершил 323 артиллерийских обстрела, в том числе 16 — из реактивных систем залпового огня", — писал Генштаб.

Ситуация на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Фото: Генштаб

Ситуация на Южно-Слобожанском направлении. Фото: Генштаб

Ситуация на Купянском направлении. Фото: Генштаб

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: Генштаб

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил стабилизацию фронта на Сумщине. Продвижение российских войск в приграничье Сумской области остановлено.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский провел совещание с военными и министром обороны. Подробно обсудил ключевые направления обороны и текущую ситуацию на фронте.