Наступ РФ на Суми — Сирський побував на фронті і розповів про ситуацію на напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб

Просування російських військ у прикордонні Сумської області зупинено, а лінія бойового зіткнення стабілізована. На визначених ділянках бійці успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю.

Про це у четвер, 26 червня, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після робочої поїздки на Північнослобожанський напрямок.

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Ситуація на фронті

За словами Сирського, упродовж травня–червня російські сили не змогли реалізувати заплановану хвилю так званого "літнього наступу". Подібно до торішньої невдалої спроби наступу на Харківщині, нинішня активність у прикордонні Сумщини також зазнала поразки.

"Можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території рф захлинається так само, як торік – спроба наступальних дій противника на Харківщині. Натомість ухвалені раніше наші рішення вже дають результат", — йдеться у повідомленні.

Сирський на фронті. Фото: CinC AF of Ukraine / Facebook

Головнокомандувач наголосив, що українські сили успішно застосовують тактику активної оборони й поступово відтісняють ворога на окремих ділянках. Зокрема, на Північнослобожанському та Курському напрямках повторно скуто до 50 тисяч російських військових, серед яких — елітні підрозділи ВДВ і морської піхоти РФ.

"Наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку", — зазначив генерал.

Бійці Сил оборони та голокомандувач ЗСУ. Фото: CinC AF of Ukraine / Facebook

Сирський підкреслив, що для посилення оборони області сформовано спеціальну групу в межах командування Північнослобожанського угруповання. Основними завданнями є зміцнення оборонних рубежів, інженерних загороджень та фортифікаційних загороджень.

"Призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника. Призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання", — відзначив головнокомандувач ЗСУ.

Генерал також провів інспекцію будівництва фортифікаційних споруд і підготовки "kill-зон" та антидронових коридорів. За його словами, темпи роботи мають бути вищими, щоб відповідати викликам сучасної війни. Протягом визначеного терміну він планує повторну перевірку.

Захисна сітка. Фото: CinC AF of Ukraine / Facebook

Сирський також провів координаційні наради з командуванням і військовими на позиціях, а також вручив відзнаки Головнокомандувача найкращим воїнам.

Нагородження військового. Фото: CinC AF of Ukraine / Facebook

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наразі близько 695 тисяч особового складу російських окупантів перебуває в Україні. Також генерал розповів про успіхи Deep Strike.