Наступ РФ на Суми — Сирський побував на фронті і розповів про ситуацію на напрямку

Сирський заявив про зупинення просувань РФ на Сумщині
Просування російських військ у прикордонні Сумської області зупинено, а лінія бойового зіткнення стабілізована. На визначених ділянках бійці успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю.
Про це у четвер, 26 червня, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після робочої поїздки на Північнослобожанський напрямок.
Ситуація на фронті
За словами Сирського, упродовж травня–червня російські сили не змогли реалізувати заплановану хвилю так званого "літнього наступу". Подібно до торішньої невдалої спроби наступу на Харківщині, нинішня активність у прикордонні Сумщини також зазнала поразки.
"Можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території рф захлинається так само, як торік – спроба наступальних дій противника на Харківщині. Натомість ухвалені раніше наші рішення вже дають результат", — йдеться у повідомленні.
Головнокомандувач наголосив, що українські сили успішно застосовують тактику активної оборони й поступово відтісняють ворога на окремих ділянках. Зокрема, на Північнослобожанському та Курському напрямках повторно скуто до 50 тисяч російських військових, серед яких — елітні підрозділи ВДВ і морської піхоти РФ.
"Наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку", — зазначив генерал.
Сирський підкреслив, що для посилення оборони області сформовано спеціальну групу в межах командування Північнослобожанського угруповання. Основними завданнями є зміцнення оборонних рубежів, інженерних загороджень та фортифікаційних загороджень.
"Призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника. Призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання", — відзначив головнокомандувач ЗСУ.
Генерал також провів інспекцію будівництва фортифікаційних споруд і підготовки "kill-зон" та антидронових коридорів. За його словами, темпи роботи мають бути вищими, щоб відповідати викликам сучасної війни. Протягом визначеного терміну він планує повторну перевірку.
Сирський також провів координаційні наради з командуванням і військовими на позиціях, а також вручив відзнаки Головнокомандувача найкращим воїнам.
Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наразі близько 695 тисяч особового складу російських окупантів перебуває в Україні. Також генерал розповів про успіхи Deep Strike.
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