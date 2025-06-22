Deep Strike дрони в Україні — як вони змінили війну

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

В Україні виробляють Deep Strike дрони, які здатні бити вглиб російської території. Вони суттєво змінили війну, адже відчутно послаблюють військово-економічний потенціал Росії.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка була присутня на заході.

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Чим ефективні Deep Strike дрони

Сирський розповів, що Deep Strike — це одна з найсильніших сторін України. Ефективність цих дій перевищує затрати ураження в 15 разів.

"Згадайте, як під час переговорів ворожа сторона запросила як одну з умов, щоб ми не завдавали удари по їхній нафтопереробній промисловості. Це свідчить тільки про те, що наші удари дійсно ефективні", — підкреслив головком.

Він також додав, що Україна буде продовжувати ураження по території РФ за напрямком Deep Strike, а також нарощувати масштаби та глибину. Звісно, все це буде з урахуванням того, що ми не воюємо проти цивільного населення, а лише знищуємо суто військові об'єкти.

Зазначимо, що Deep Strike — це далекобійні безпілотники, які здатні бити вглиб Росії. До таких належать ударні БпЛА "Лютий" і "Бобер" та ракети-дрони "Пекло" і "Паляниця". Крім того, Сили оборони застосовують інші засекречені засоби Deep Strike.

Нагадаємо, раніше Сирський заявив, що в України більше fpv-дронів, ніж у РФ. Однак Росія випереджає нас у виробництві дронів на оптоволоконному керуванні.

Також головнокомандувач пояснив, як українська ППО збиває російські "шахеди". Більшість цілей знищують вогневі мобільні групи.