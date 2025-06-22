Обстріли України — як ППО збиває російські дрони

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Російські війська щоденно обстрілюють Україну ударними дронами, зокрема "шахедами". Зазвичай протиповітряна оборона знищує більшість цілей, і часто це робота саме вогневих мобільних груп.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає головна редакторка Новини.LIVE, Олена Халік, яка була присутня на заході.

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Сирський пояснив, що у протидії ударним дронам росіян застосовується принцип раціональності та доцільності для різних засобів ураження. За його словами, оскільки потрібно економити зенітні ракети, то пріоритетними для ураження "шахедів" є мобільні вогневі групи.

"Саме на них припадає найбільша частка знищених ударних БпЛА. Ефективність МВГ становить до 40%. Тобто сьогодні вони не втратили свою актуальність", — наголосив головком.

Також він розповів, що ефективною у боротьбі із "шахедами" є легкомоторна авіація. В України вона є, а також є нові проєкти за рахунок фінансової й матеріальної допомоги з боку іноземних партнерів.

"Цей напрямок буде розвиватися. Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян", — додав Олександр Сирський.

Крім того, він розповів про армійську авіацію як метод боротьби з ворожими дронами. Вона щоденно застосовується у відбитті дронових атак. Керівництво масштабує цей напрямок і вже організована співпраця з партнерами, в першу чергу з канадськими, які дають нам можливість отримати сучасні системи спостереження, прицілювання, що підвищує бойові можливості наших гелікоптерів.

Нагадаємо, раніше Сирський розповів, що в України більше fpv-дронів, ніж в Росії. Однак ворог випереджає нас у виробництві дронів на оптоволоконному керуванні.

Також головком назвав вражаючу кількість цілей РФ, які українські військові знищили дронами.