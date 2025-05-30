Безпілотники ЗСУ масово знищують техніку ворога — Сирський назвав кількість

Сирський назвав вражаючу кількість цілей РФ, які знищили дронами
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив про підсумки щомісячної наради щодо застосування і розвитку безпілотних систем. Участь у ній взяли командири бойових підрозділів, які безпосередньо працюють із дронами на передовій. За словами Сирського, масштабування підрозділів безпілотних систем дає реальні результати на полі бою.
Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram.
ЗСУ успішно використовують дрони проти російських військових
Лише у травні за допомогою БпЛА різних типів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей.
На нараді також заслухали розвідку щодо активного формування безпілотних підрозділів у складі російської армії. За словами Сирського, противник переймає досвід українських Сил оборони та посилено впроваджує нові зразки дронів і наземних роботизованих комплексів.
"Тому ми маємо зберігати темп розвитку і постійно нарощувати спроможності, щоб бути на крок попереду", — наголосив Головнокомандувач ЗСУ.
Окрему увагу під час наради приділили підготовці екіпажів БпЛА, а також роботизованим наземним комплексам (БпНК), які вже виконують широкий спектр завдань: від логістики й евакуації поранених до інженерних робіт і бойового застосування. У порівнянні з 2024 роком постачання таких систем у війська значно зросло, як і кількість підготовлених спеціалістів.
"Продовжуємо збільшувати кількість екіпажів безпілотних систем і розвивати наші безпілотні підрозділи. Кожен дрон — це знищений противник, а відтак і збережене життя українського військовослужбовця. Окремий акцент — на знищенні операторів ворожих БпЛА та їхніх пунктів управління", — сказав Олександр Сирський.
Нагадаємо, Росія активно агітує африканок долучитися до виробництва ударних дронів.
Тим часом в ЗСУ змогли успішно використати дрон-матку на базі ШІ для атаки по росіянах.
А в Повітряних силах ЗСУ пояснили, чи вдається військовим відрізняти реальні ударні дрони від імітаторів під час масованих атак.
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