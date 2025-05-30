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Головна Армія Сирський назвав вражаючу кількість цілей РФ, які знищили дронами

Сирський назвав вражаючу кількість цілей РФ, які знищили дронами

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Дата публікації: 30 травня 2025 10:37
Безпілотники ЗСУ масово знищують техніку ворога — Сирський назвав кількість
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив про підсумки щомісячної наради щодо застосування і розвитку безпілотних систем. Участь у ній взяли командири бойових підрозділів, які безпосередньо працюють із дронами на передовій. За словами Сирського, масштабування підрозділів безпілотних систем дає реальні результати на полі бою.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram. 

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Лише у травні за допомогою БпЛА різних типів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей.

На нараді також заслухали розвідку щодо активного формування безпілотних підрозділів у складі російської армії. За словами Сирського, противник переймає досвід українських Сил оборони та посилено впроваджує нові зразки дронів і наземних роботизованих комплексів.

"Тому ми маємо зберігати темп розвитку і постійно нарощувати спроможності, щоб бути на крок попереду", — наголосив Головнокомандувач ЗСУ. 

Окрему увагу під час наради приділили підготовці екіпажів БпЛА, а також роботизованим наземним комплексам (БпНК), які вже виконують широкий спектр завдань: від логістики й евакуації поранених до інженерних робіт і бойового застосування. У порівнянні з 2024 роком постачання таких систем у війська значно зросло, як і кількість підготовлених спеціалістів.

"Продовжуємо збільшувати кількість екіпажів безпілотних систем і розвивати наші безпілотні підрозділи. Кожен дрон — це знищений противник, а відтак і збережене життя українського військовослужбовця. Окремий акцент — на знищенні операторів ворожих БпЛА та їхніх пунктів управління", — сказав Олександр Сирський. 

Нагадаємо, Росія активно агітує африканок долучитися до виробництва ударних дронів.

Тим часом в ЗСУ змогли успішно використати дрон-матку на базі ШІ для атаки по росіянах.

А в Повітряних силах ЗСУ пояснили, чи вдається військовим відрізняти реальні ударні дрони від імітаторів під час масованих атак. 

російські війська ЗСУ безпілотники дрони Олександр Сирський війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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