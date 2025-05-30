Беспилотники ВСУ массово уничтожают технику врага — Сырский назвал количество

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сообщил об итогах ежемесячного совещания по применению и развитию беспилотных систем. Участие в нем приняли командиры боевых подразделений, которые непосредственно работают с дронами на передовой. По словам Сырского, масштабирование подразделений беспилотных систем дает реальные результаты на поле боя.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram.

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Только в мае с помощью БпЛА различных типов было поражено и уничтожено более 89 тысяч вражеских целей.

На совещании также заслушали разведку об активном формировании беспилотных подразделений в составе российской армии. По словам Сырского, противник перенимает опыт украинских Сил обороны и усиленно внедряет новые образцы дронов и наземных роботизированных комплексов.

"Поэтому мы должны сохранять темп развития и постоянно наращивать способности, чтобы быть на шаг впереди", — подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Отдельное внимание во время совещания уделили подготовке экипажей БпЛА, а также роботизированным наземным комплексам (БпНК), которые уже выполняют широкий спектр задач: от логистики и эвакуации раненых до инженерных работ и боевого применения. По сравнению с 2024 годом поставки таких систем в войска значительно возросли, как и количество подготовленных специалистов.

"Продолжаем увеличивать количество экипажей беспилотных систем и развивать наши беспилотные подразделения. Каждый дрон — это уничтоженный противник, а значит и сохраненная жизнь украинского военнослужащего. Отдельный акцент — на уничтожении операторов вражеских БПЛА и их пунктов управления", — сказал Александр Сырский.

Напомним, Россия активно агитирует африканок присоединиться к производству ударных дронов.

Между тем в ВСУ смогли успешно использовать дрон-матку на базе ИИ для атаки по россиянам.

А в Воздушных силах ВСУ объяснили, удается ли военным отличать реальные ударные дроны от имитаторов во время массированных атак.