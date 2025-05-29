Дрон-матка на базі ШІ — ЗСУ вперше використали унікальну зброю

Український військовий з дроном. Фото: УП

Україна вперше застосувала дрон-матку на базі штучного інтелекту, який доставляє ударні дрони і вони автоматично виявляють та атакують цілі. Зброя вже працює на полі бою.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 29 травня та показав відео.

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Україна вперше застосувала дрон-матку

"Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу", — повідомив Федоров.

Він розповів, що дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони здатні автономно знаходити й уражати цілі. Якщо відстань до 100 км — дрон повертається назад для повторного використання.

За словами міністра, вартість однієї місії — 10 тисяч доларів. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300–500 разів більше.

Федоров додав, що це все — без GPS. Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність.

Нагадаємо, нещодавно миколаївські бійці показали, як знищують дрони ворога. Ворожі розвідники так і не встигли передати супротивнику зібрані дані.

Крім того, українські морпіхи влаштували масштабний наліт на позиції окупантів. Загарбники намагалися заховатися, але врятуватися вдалося мало кому.