Дрон-матка на базе ИИ — ВСУ впервые использовали уникальное оружие

Украинский военный с дроном. Фото: УП

Украина впервые применила дрон-матку на базе искусственного интеллекта, который доставляет ударные дроны и они автоматически обнаруживают и атакуют цели. Оружие уже работает на поле боя.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров 29 мая и показал видео.

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Украина впервые применила дрон-матку

"Украинский оборонный кластер Brave1 создал новое технологическое ИИ-решение, которое повышает эффективность и точность ударов по врагу", — сообщил Федоров.

Он рассказал, что дрон-матка доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 км. Они способны автономно находить и поражать цели. Если расстояние до 100 км — дрон возвращается обратно для повторного использования.

По словам министра, стоимость одной миссии — 10 тысяч долларов. Для сравнения: запуск ракеты стоит в 300-500 раз больше.

Федоров добавил, что это все — без GPS. Система SmartPilot использует визуально-инерционную навигацию, ориентируется с помощью камер, а LIDAR только усиливает точность.

Напомним, недавно николаевские бойцы показали, как уничтожают дроны врага. Вражеские разведчики так и не успели передать противнику собранные данные.

Кроме того, украинские морпехи устроили масштабный налет на позиции оккупантов. Захватчики пытались спрятаться, но спастись удалось мало кому.