Жінок з Африки під приводом роботи та навчання змушують збирати дрони для армії РФ

Африканські жінки запускають дрон на підприємстві Алабуга у РФ. Фото: Скриншот

Росія заманює молодих африканок на виробництво дронів для нападу на Україну. На заводі в економічній зоні Алабуга в Татарстані працюють навіть неповнолітні дівчата.

Про це пише The Economist.

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Як заманюють африканок на збірку дронів

Згідно з матеріалом видання, все відбувається під виглядом програми "робота-навчання". Мало хто зі студентів або мігрантів, якими б відчайдушними вони не були, добровільно погодилися б стати військовою ціллю, зазначають журналісти.

Багато з жінок не усвідомлюють, що насправді входить у їхні обов'язки, можливо, тому що співробітникам заборонено розмовляти зі сторонніми про роботу.

"Я не думаю, що багато хто знає про погану трудову практику компанії", — каже ефіопська жінка, яка скасувала заявку після того, як прочитала про завод в інтернеті.

В Алабузі не приховують, що на збірку дронів потрібні африканки. Перевага молодим жінкам зумовлена бажанням контролювати їх. Як заявив керівник Алабуги Тимур Шагівалєєв, африканські чоловіки "надто агресивні та небезпечні", щоб бути слухняними працівниками.

Оголошення про роботу, поширювані в соцмережах і Telegram, настільки оманливі, що ООН вважає, що ця схема може являти собою торгівлю людьми. Українські чиновники настійно закликали африканських колег припинити набір, але безрезультатно.

Низка африканських країн підписали угоди з Алабугою. Африканські дипломати відвідували завод, оголошення про програму "Алабуга Старт" поширюють держустанови.

Раніше повідомлялось, що іранська влада не бере грошима з Путіна оплату за дрони-камікадзе Шахед. А на рублі, а ні долари чи євро Іран не цікавлять, а ось дорогоцінні метали — так.

Також стало відомо, що на території Росії було зафіксовано масштабну атаку безпілотників. Удари були спрямовані на об'єкти військово-промислового комплексу Росії.