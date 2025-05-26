В Росії дрони атакували Єлабугу та Іванівську область — постраждали заводи

В Росії дрони атакували фабрику "Шахедів" та хімічний завод
У ніч на 26 травня на території Росії було зафіксовано масштабну атаку безпілотників. Удари були спрямовані на об'єкти військово-промислового комплексу Росії.
Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Дрони атакували об'єкти ВПК Росії
Російські ЗМІ підтверджують, що внаслідок атаки безпілотників були уражені підприємства в Татарстані, Іванівській і Тульській областях. Телеграм-канали повідомили, що в Єлабузі працювали системи ППО. Там розташовані виробничі потужності зі складання іранських безпілотників.
Також повідомляється про вибухи в Іванівській області. Місце влада підтвердила, що було атаковано промзону у Кінешмі, де нібито впали уламки БПЛА та було пошкоджено господарське приміщення "для зберігання упаковок". Жертв не зафіксовано.
Через повітряну тривогу в низці регіонів тимчасово зупиняли роботу деякі аеропорти, зокрема московські Домодєдово та Жуковський.
Нагадаємо, нещодавно в Росії у Липецькій області дрони атакували завод.
Також у Генштабі ЗСУ кілька днів тому підтвердили атаку дронів на Болхівський завод напівпровідникових приладів, який виготовляє запчастини для щонайменше 19 російських ВПК.
У ніч проти 24 травня у Тульській області Росії дрони вдарили по заводу "Азот", де виготовляли хімкомпоненти для вибухівок та ракет.
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